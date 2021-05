Netflix se comunicó con ella: qué personaje habría interpretado YosSTop en la serie de Luis Miguel

(Foto: justyoss / Instagram)

Yosseline Hoffman, youtuber conocida como YosStop, encendió las redes sociales luego de dar a conocer que Netflix la habría contactado para que realizara un casting en la serie del cantante Luis Miguel.

A través de su canal de YouTube, Hoffman compartió con sus seguidores la experiencia y reveló el papel por el que audicionaba para participar en el proyecto dedicado al “Sol” de México.

“Literal, yo no lo busqué, me buscaron, me mandaron un correo de Netflix y me pidieron que les mandara un casting grabado para interpretar a la hija de Luis Miguel, entonces dije ‘sí chido, chido, lo mando”, declaró YosStop en el video.

La también influencer se sinceró y dijo que después de darse a conocer que hizo un esfuerzo por quedarse con el papel, lo único que recibió del público fueron críticas, ya que según los usuarios ella no se parece nada al cantante.

Foto: Netflix

En la actualidad, ya con los capítulos difundiéndose cada fin de semana, Yosseline dijo que viendo el personaje de la hija de Luis Miguel, encarnado por Macarena Achaga, se dio cuenta que es más joven de lo que se imaginó. De igual forma, calificó como raro que, siendo novia de Juanpa Zurita, le hayan dado el papel a ella.

“No es porque sea la novia de Juanpa, no creo que ahí Juanpa tenga mucho poder de decisión, sino que es mucha causalidad, es novia de Juanpa, amiga de Diego Boneta y cosas por el estilo que dices ‘wey, qué raro’”, dijo Hoffman en el video titulado “Lo peor de los castings”.

Asimismo, añadió que “Siempre pasa lo mismo, que se queda quien tiene el contacto, es muy probable, las probabilidades de que te quedes cuando tienes el contacto con un productor, un director, un protagonista es como la carta de recomendación de un trabajo, es muy factible que se quede con esa persona, no estoy demeritando el trabajo de alguien”.

YOSSTOP CON ACUSACIONES

Yoseline Hoffman, se encuentra bajo acusaciones relacionadas con la revictimización de Ainara Suárez, quien la señaló en esta ocasión por enseñar a sus fans a “desacreditar víctimas”, esto por deslindarse de su responsabilidad respecto al almacenamiento y difusión de contenido tipificado como pornografía infantil que la youtuber mostró a seguidores.

“Cada quien puede tener su opinión de lo que pasó, pero no está cool que lo comparta con sus seguidores. No le crean, porque es una mentirosa. Si tú no me quieres creer está bien, pero déjalo ahí, no le enseñes a tus millones de seguidores a desacreditar a las víctimas”, dijo Suárez, pues en los últimos días, la youtuber ha publicado vídeos en su canal en los que explica que está en medio de una campaña de desacreditación e incluso por parte de movimientos feministas.

La influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas. Foto: Instagram justyoss

Después del trauma y de la revictimización que sufrió Ainara, esta dijo que intento tomar la situación con otra perspectiva y continuar con su vida, no obstante, relató que al momento es difícil dar vuelta de página, pues son muchos los señalamientos que le pesan en redes sociales.

