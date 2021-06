Quién es Aries Terrón: el nutriólogo que desató el escándalo con la proteína de Bárbara de Regil

Foto: Instagram @aries_terron

Aries Terrón ha ganado notoriedad últimamente por denunciar a la influencer, actriz y modelo, Bárbara de Regil por fraude. El nutriólogo reveló que los productos que ella promociona no son fidedignos y que al contrario de lo que prometen, pueden dañar la salud. Al momento, esos señalamientos le han valido amenazas.

En un video que Aries subió a su canal de YouTube en mayo, reseñó la proteína Loving It de Regil. En la publicación comentó que solo eran observaciones para que Bárbara mejorara su producto, en ningún momento de su explicación hay ataques del especialista a la famosa.

Como explica a modo introductorio en la reseña, afirmó que el costo de analizar el producto de Bárbara en un laboratorio especializado, costó poco más de cinco mil pesos. El producto de la modelo cuesta alrededor de mil 500 pesos en tiendas en línea.

Abundó que sus fanáticos en redes le aportaron poco más de cuatro mil pesos para las pruebas. “Proteína de chícharo en polvo, el cuál no detalló su proceso, respecto a los conjuntos de aminoácidos que conforman a las proteínas”, fue una de las explicaciones que dio sobre la poca calidad del producto.

El especialista indicó que gracias a las pruebas se pudo confirmar un proceso poco fidedigno en la creación del producto, el aminospanking, que es la introducción de aminoácidos para reducir costos de producción.

Foto: Instagram @aries_terron

Terrón explicó que llenar un producto de aminoácidos puede ser dañino para la salud. Agregó que esto no tiene utilidad y no es beneficioso. “En ese sentido los aminoácidos no hacen sentido en la composición. Bárbara promociona a su marca como la única con adaptógenos, sin embargo en el caso de Loving It, no tiene beneficios, porque no tiene las cantidades efectivas”, agregó en su reseña.

Como lo constatan sus redes sociales, el joven nutriólogo tiene un gusto por el gimnasio, en su canal de YouTube se encarga de reseñar suplementos alimenticios. También recomienda dietas saludables y qué tipo de ejercicio requeriría alguien dependiendo de su complexión física.

Su cuenta de Instagram cuenta con una serie de publicaciones en las que desmiente mitos de Internet y de otros influecers que venden productos apócrifos. Entre ellos, criticó el agua mineral del actor Juan Zurita. Indicó que el producto tampoco tiene algún beneficio para salud, destacó que es otra marca más en el mercado.

A inicios de este año, el 27 de enero, posteó un mensaje para sus colegas nutriólogos. En él expresa que gracias a su carrera, es que puede apotrar su granito de arena de manera autodidacta para las audiencias.

Foto: Instagram @aries_terron

“Después de haber estudiado una Ingeniería fue una decisión muy difícil y aventurada estudiar una segunda carrera, pero ha sido una de las mejores de mi vida. La Nutrición es un mundo hermoso y complicado al mismo tiempo. Mi principal motivante para estudiar Nutrición fue aportar mi granito de arena en un área que desde hace años era mi pasión de forma autodidacta, y también tuve la iniciativa de unirme a un gremio de profesionales con una línea basada en ciencia para hacerle frente a tanta desinformación en el medio”, escribió en Instagram.

“Ser Nutriólogo significa muchas cosas para mí, pero por sobre toda las cosas significa ser congruente con tu profesión, como Nutriólogos necesitamos dignificar y darle el lugar que le corresponde a la Nutrición como ciencia, por ende no puedes ser Nutriólogo y promover pseudociencia o productos milagro al mismo tiempo”, abundó en redes sociales.

