Bárbara de Regil promocionó su proteína después de la polémica con el nutriólogo Aries Terrón

Foto: Instagram @barbaraderegil

Bárbara de Regil volvió a estar en la polémica porque el nutriólogo y youtuber Aries Terrón realizó un análisis de laboratorio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) revelando lo que en realidad contiene su famosa proteína “Loving It”.

Después de que Aries asegurara que sus cuentas en redes sociales estaban bajo ataque por la influencer y que se verían afectadas, la modelo siguió promocionando su producto reafirmando que este cumple con todas las normas oficiales.

La actriz compartió en sus historias de Instagram un video hablando de su imagen cuando consumía otras proteínas, asegurando que se veía hinchada, y afirmó que con la proteína que ella vende no tiene esas consecuencias. En el mismo video insertó una tabla de un estudio de laboratorio de su producto, pero no se aprecia ningún dato debido al tamaño de la imagen.

Bárbara de Regil siguió recomendando su proteína despues de que fue analizada por otro youtuber donde desmientes sus propiedades (foto: captura de pantalla Instagram/@barbaraderegil)

“No existe nada más que esto (señalando su proteína). Esto me ha ayudado a no hincharme, me da energía y me quita el antojo”, aseguró De Regil.

En la siguiente historia, destacó que su producto no tiene gomas, que a comparación de otros suplementos, sí las contienen, además de mostrar una tabla informativa de las consecuencias de consumir gomas, supuestamente la imagen fue realizada por una nutrióloga, además enlistó una serie de cualidades que caracterizan a Loving it.

La modelo aseguró que lleva consumiendo 2 años su fórmula, y que su hija la ha tomado desde que tiene 15 años, Bárbara confirmó que la proteína es apta para cualquier edad, aunque, de acuerdo con Aries Terrón, lo primero que debe hacerse antes de consumir un suplemento alimenticio es ir con un nutriólogo para formar una dieta adecuada.

De Regil recomendó su producto para todas las edades, contradiciendo al nutriólogo Aries Terrón (foto: captura de pantalla Instagram/@barbaraderegil)

Sin ninguna duda y con seguridad, la protagonista de Rosario Tijeras dijo que la proteína no tiene problemas para ser recomendada entre los especialistas. “Si quieres sentirte más segura consulta a tu doctor, enséñale los ingredientes y te va a decir ´adelante mi amor´”.

Contrario a todo lo que desarrolló Bárbara en sus historias, el nutriólogo que examinó el producto y publicó diversos videos al respecto, aseguró que Loving it no mostró las mismas cantidades de proteínas, carbohidratos, fibra dietética, calorías y sodio que el producto presume.

Lo que más resalta es que las cantidades de sodio son muy altas, y esto se debe a que la base de la proteína es chícharo en polvo, y como muestra en su video comparando otros suplementos alimenticios que utilizan la misma verdura como base, ninguno logra tener una cantidad baja en sales, asegurando que el producto está mal etiquetado.

El nutriólogo compartió la tabla comparativa de la información nutrimental de "Loving it" con los resultados que arrojó el estudio

Siguiendo con la leguminosa, Terrón explicó que es prácticamente imposible que en el contenido total del producto, se pueda tener una gran cantidad de proteína, pues esta se encuentra combinada con otros elementos que provocan la disminución de aminoácidos.

Por los análisis del suplemento alimenticio de la famosa, Aries confesó que quienes están detrás de la marca que patrocina Regil lo han amenazado para no hablar de los productos ella promociona. También dijo que le preocupa que personalidades como la modelo tengan una gran influencia en los más jóvenes.

El nutriólogo aseguró que conoce casos de menores de 10 años que siguen las dietas de De Regil y parte de sus rutinas, calificándolo como perjudicial siendo que menores de edad no necesitan suplementos o actividades físicas de alto rendimiento.

Denuncias a Bárbara de Regil por fraude

De acuerdo a diversos videos compartidos por el nutriólogo, fue obligado a cerrar algunas de sus redes sociales, pero los internautas se han pronunciado en contra y lo han apoyado pidiendo la “cancelación” de Bárbara de Regil.

