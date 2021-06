César Bono confesó que pensó en “tirar la toalla de la vida”

Foto: Instagram @assislsantos

Debido a los ocho infartos que sufrió César Bono, su movimiento corporal quedó afectado de manera severa, pero el actor trata de sobrellevar sus problemas y ha mostrado su gran entusiasmo. Sin embargo, en una entrevista para Televisa, confesó que llegó a pensar en “tirar la toalla”.

En el intercambio de preguntas y respuestas, el comediante confesó que no puede dejar de trabajar para brindarle apoyo a sus dos hijos. “De mis cuatro hijos, dos dependen de mi, y mientras así sea, me verán trabajando, porque no tengo dinero para ellos, y necesitan de mi”.

Después del fallecimiento de su madre y toda la carga laboral que llevó César, tuvo como consecuencia un agotamiento excesivo y aunque contaba con el apoyo de sus compañeros, no logró evitar sus pensamientos negativos.

César Bono retomó las grabaciones de la serie "Vecinos" (foto: Instagram/@cesarbonooficial)

“Los compañeros tanto del programa de televisión como de la obra de teatro me vigilaban para que pudiera dormir, porque cuando salía de estos dos trabajos me iba al hospital a manejar los aparatos hospitalarios. Estaba muy rendido en cuanto a mi físico y sí pensé cómo no, en tirar la toalla, no de la profesión, si no de la vida, ya no podía con tanto cansancio”, aseguró el comediante.

César mencionó que ha probado diversos tratamientos para mejorar su movilidad y su estado de salud como masajes, una combinación de suero con ozono y otros tratamientos novedosos, para poder estar mejor ante su público, “pero que creen, mi mejor medicina es la televisión, el teatro, las series, el cine y las obras de teatro”, aseguró el intérprete de Frankie Rivers.

Bono ha reiterado que no está deprimido por sus problemas de salud, si no que es realista ante la situación “Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’” dijo a la revista TvyNovelas en junio de 2020.

César Bono apareció en silla de ruedas en el programa "Hoy" junto a Magda Rodríguez (foto: Instagram/@magdaproducer)

El actor teatral fue homenajeado a inicios de septiembre del año pasado en el programa Hoy pues cumplió 50 años de carrera artística. Lo que llamó la atención en la emisión fue su estado físico, ya que se presentó en silla de ruedas y con su bastón.

En la transmisión se unieron a la plática César Lozano, Galilea Montijo y Paul Stanley. Los conductores recordaron las declaraciones que Bono dio sobre su pronóstico de salud y lo que le queda de vida.

Montijo le pidió que no dejara de luchar por su salud, y el comediante respondió con la verdad. “No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”.

El programa "Hoy" le hizo un homenaje a César Bono (Foto: captura de pantalla Televisa/Hoy)

En abril de este año el actor que da voz a Mate en la trilogía de Cars declaró que ya no se encuentra relacionado sentimentalmente con su esposa ya que decidieron separarse. César confesó para el programa Sale el Sol que los problemas comenzaron porque posiblemente no supieron enfrentar las últimas pérdidas que vivieron juntos.

“(la relación) Finalizó, yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia. Entonces, en lugar de salir adelante, nos quedamos a la mitad del viaje mi ex esposa y yo”, explicó el actor de Mi Secretaria.

Bono presentará la última edición vía streaming de la obra teatral Defendiendo al Cavernícola el 19 de junio y continuará de manera presencial a partir del 02 de julio.

