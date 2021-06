Bárbara de Regil denunció amenazas de muerte y violación tras la polémica con su proteína

Bárbara de regil habla de las amenazas de muerte

Bárbara de Regil reapareció en las redes sociales y no solo dentro de sus stories, luego de que los usuarios pidieran “cancelarla” por la polémica que inició en fechas recientes con el nutriólogo Aries Terrón.

Sin embargo, al principio del video se mostró insegura de la publicación, dando cuenta de lo que estaría por venir: una explicación concisa tras las acusaciones de las redes.

Todo lo que dijo después de su breve introducción, lo escribió supuestamente en una libreta que atesora por ser la elegida para las anotaciones de sus cursos de inteligencia emocional.

La declaración que más llamó la atención del público, de sus fanáticos y detractores, fueron las aseveraciones de que nunca amenazó al nutriólogo que analizó con malos comentarios a su proteína; sin embargo, ella sí recibió fuertes amenazas.

Bárbara de Regil aseguró sentirse “apaleada” por los comentarios y por todo lo que generó el nutriólogo con sus críticas y sus posteriores señalamientos, pues vive con miedo al ser amenazada, y al recibir amenazas contra su familia.

Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo

Además, fue clara en aseverar que se trata de mensajes en sus redes sociales con diversas amenazas de muerte y de violación, por lo que aseguró que meterá diversas denuncias “en contra de las personas que vulneran a una mujer”.

“Como lo hiciste tú (Aries); tú que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína”, dijo la también motivadora instagramera.

Foto: Instagram @barbaraderegil

Por otra parte, la también actriz inició su video asegurando que su vida se ha convertido en un constante “vivir con miedo, preocupación tristeza y ansiedad”, pues desde que está en las redes sociales, siente que “respirar es equivocarme y ser juzgada”.

Lo anterior, a pesar de que su objetivo principal al entrar al mundo de Facebook, Instagram y Twitter era “empoderar, ser y hacer felices a los demás compartiendo lo mejor de mí”.

Hoy ese circulo de felicidad no existe, al contrario, las redes son una nueva plaza de linchamiento, donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás

También se sinceró, pues consideró que se ha equivocado y ha dicho simplezas o se ha convertido en un meme, pero también se encontró con otras acciones más graves como “la difamación, el odio de algunos, las amenazas de otros”.

A pesar de todo, dijo, decidió quedarse, pero ya no puede aguantar más todo lo recientemente sucedido, pues aceptó que ya causó estragos tanto en su felicidad, como en su equilibrio emocional.

Foto: Instagram @barbaraderegil

Fue entonces cuando comenzó a tocar el tema del nutriólogo Aries, a quien dijo, no conocía hasta que comenzó a reseñar su producto, e incluso mostró un video en el que el YouTuber la llama “pendeja”.

Al respecto, aseguró que las críticas le han servido para detectar errores, por ejemplo, en su etiquetado, así como para tener otras mejoras y aplicar reformulaciones, con el objetivo de lograr todos los permisos, licencias o aprobaciones en el mundo.

Por ello, dijo que la opinión de Aries no es relevante para su marca, pues ella únicamente se apega a lo dicho por instancias como la Cofepris, o como FDA, quienes dieron el visto bueno a la proteína.

Además, enseñó en su celular los análisis de laboratorio con certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el que aseguró, “la tiene muy orgullosa.

“Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendeja”, continuó.

(Captura de Pantalla/Instagram@barbaradelregil)

Por último, Bárbara de Regil aseguró que perdona, libera y entiende al nutriólogo involucrado en los encontronazos, pues, de acuerdo con su modo de ver la situación, Aries ha logrado la fama que presuntamente buscaba con esta polémica.

“Pero sabes qué, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas- Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste, estás feliz. Te deseo el éxito siempre”, finalizó

SEGUIR LEYENDO: