Tras polémicas fotos, Sylvia Pasquel aseguró que un fan usurpa la identidad de Silvia Pinal

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel (Foto: Cuartoscuro)

En los días recientes dio de qué hablar un par de publicaciones que el público dio por hecho de que se trataban de posts escritos por Silvia Pinal, pues fueron compartidos a través de una cuenta de Instagram que a todas luces parecía genuina, pues estaba repleta de fotografías de momentos personales, familiares y profesionales de la actriz.

Pero no fue sino hasta el día de hoy martes cuando se dio a conocer que la cuenta Silvia Pinal Mx en realidad no es manejada por la llamada “última diva del cine mexicano”.

Primero llamó la atención hace días al compartir una fotografía donde aparece Silvia Pinal al lado de Enrique Guzmán, sus hijos Luis Enrique y Alejandra, y su nieto Apolo. Con el texto “Qué hermoso es pasar momentos en familia”, la fotografía dio de qué hablar entre aquellos que creyeron que la había compartido la actriz de 89 años.

Y es que la imagen dividió opiniones pues mientras algunos celebraron la unión familiar de la llamada dinastía Pinal, otros tantos condenaron el hecho asegurando que la diva se encontraría mostrando su apoyo al veterano rocanrolero, con quien estuvo casada hace décadas y procreó a dos de sus hijos.

Luego de las declaraciones vertidas hace casi tres meses por Frida Sofía, quien aseguró que Enrique Guzmán había abusado sexualmente de ella cuando era pequeña, la foto posteada por una supuesta Silvia Pinal fue motivo de críticas por los cibernautas, que lo interpretaron como un apoyo al cantante y un rechazo a la fuerte confesión de la influencer.

Tras ese escándalo, el día de ayer la misma cuenta colgó una foto donde aparecen Pablo Moctezuma y su pareja Beatriz Pasquel, el padre y la madrastra de Frida Sofía. El perfil de Instagram acompañó la fotografía con el siguiente texto: “Los héroes llegaron 30 años tarde. Ahora resulta que les sobra amor, cuando no querían ni verla”.

La controvertida publicación de nueva fue tomada como genuina y fue atribuida a Silvia Pinal, desatando otra vez un sinfín de críticas pues los internautas condenaron el hecho de que la actriz se expresara así del papá de su nieta, quien le ha demostrado su apoyo a la entrenadora fitness tras las crudas declaraciones que vertió contra su abuelo.

Ahora y tras el ruido que causaron ambas publicaciones ha sido Sylvia Pasquel quien emitió un comunicado asegurando que no es su madre quien está detrás de la cuenta de Instagram. Además recalcó que Pinal no maneja redes sociales, por lo que llamó a no dar por hecho que ha sido ella quien cuelga las controvertidas declaraciones, sino un admirador.

Además, la primera actriz informó que ya le ha solicitado al dueño de la cuenta que especifique en la biografía de dicho perfil que se trata de una cuenta de admiradores y no de la verdadera estrella de cine para evitar ese tipo de confusiones.

Así lo escribió:

“Esa cuenta de IG que se dice de Silvia Pinal Mx no es de mi mamá, es de un fan. Ya le dije que ponga en la descripción que es la cuenta de un fan porque da opiniones como si fuera ella y hace que la gente pensemos cosas que no son o que mi mamá manda mensajes, que tampoco hace publicando fotografías de nuestras cuentas”

Y es que la cuenta en cuestión, misma que hace pocas horas fue dada de baja de la red social, no contaba con la “palomita azul” de Cuenta verificada, tenía más de 100 mil followers, motivo por el que varias personas llegaron a pensar que en verdad el perfil era manejado por la emblemática actriz.