El doloroso accidente de Thalía en una de sus manos: “Vean este drama”

Thalía tuvo un percance en el trabajo mientras se preparaba para una sesión fotográfica Foto: @Thalia / IG.

Thalía sufrió un doloroso accidente en plena sesión fotográfica, pues mientras se preparaba para pasar al set y posar, hizo algo con la mano derecha que terminó por complicarle la existencia.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, es una de las actrices mexicanas más representativas de la actualidad. A pesar de que no se encuentra trabajando en telenovelas, se mantiene vigente en la industria musical y en sus redes sociales, en donde constantemente sube contenido que la vuelve viral.

Hace una horas, Thalía subió un par de historias a su cuenta de Instagram en donde enseñó a sus seguidores cómo se prepara para ir a trabajar. Con pants blancos, una playera rosa pastel, gorra y lentes oscuros, la protagonista de María la del barrio se presentó en el área de maquillaje.

Infobae

Después un largo proceso que abarcó dos horas, la cantante de casi 50 años mostró el resultado final. De la cintura hacia arriba, la intérprete de A quién le importa lució un saco negro y una camisa blanca adornada con una medalla dorada; look seleccionado para la sesión.

Pero en la siguiente historia, Thalía impactó a sus fans mostrando el dedo pulgar de su mano derecha. Con la frase: “Vean este drama que me acaba de pasar” y un grito de dolor, la esposa del empresario Tommy Mottola se quejó porque se rompió parte de la uña.

No obstante, la cantante se aguantó el sufrimiento que le provocó el levantamiento de la uña y siguió posando para sus fotografías.

Antes de que pasara el accidente, la protagonista de María Mercedes posteó un fragmento con la frase: “La felicidad es locura para algunos, libertad para otros”; mientras movía su larga melena castaña frente a la cámara. Los usuarios de la plataforma aprovecharon el espacio para halagar a la cantante con algunos piropos.

La cantante compartió un video momentos antes del accidente (Captura: @thalia/Instagram)

“Hermosa”, “Tu felicidad es nuestra felicidad”, “Maravillosa”, “Te adoro”, “Amo tus locuras”, escribieron sus fans agregando emojis de corazón, carita sonrojada y de risa.

Por la mañana, la tía de Camila Sodi habló con sus seguidores de redes sociales en donde reconoció que había estado ausente de sus perfiles porque se encontraba tomando un merecido descanso, pero debido a que recibió una gran cantidad de mensajes decidió aclarar la situación.

“Si bellezas, he andado desaparecidísima, yo lo sé. No se pongan nerviositos, ya los vi que me andan posteando, necesitaba un break”, explicó mientras se preparó una taza de café con leche.

Esta no es la única ocasión que la mexicana ha llamado la atención del público, pues se ha ganado fama de mostrarse carismática y ocurrente en sus redes, especialmente en Instagram y TikTok.

Thalia recreando la portada del álbum Love (Foto: Instagram/@voguemexico)

Hace una semana, Thalía presumió su espectacular figura en seis llamativos trajes de baño a sus 49 años de edad, con lo que cautivó a sus fans, pero causó controversia en otros seguidores, quienes la criticaron por querer “llamar la atención”.

“¿Y las cirugías?”, “El dinero pone bonito a cualquiera”, “Cuando no quieres aceptar que estás envejeciendo”, “Cualquiera con la posición económica de Thalía estaría así y hasta mejor”, “Ya nada que ver con el cuerpazo que tenía de joven”, pusieron los usuarios.

Otra de las publicaciones de la cantante que más ha llamado la atención es una que pertenecen a la sesión que se tomó para la revista Vogue. En ella, Thalía recreó portadas y atuendos que utilizó cuando era joven.

Actualmente, el video de TikTok musicalizado con la canción Touch It ya alcanzó los 68 mil “me gusta” y rebasó los 1,400 comentarios. En su parodia más reciente, Thalía promocionó su sencillo Mojito, canción que forma parte de su álbum Desamorfosis.

