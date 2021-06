Quién es Karina Banda, la nueva presentadora de “Enamorándonos USA”

Karina Banda será la nueva conductora de Enamorándonos en Estados Unidos (Foto: Instagram/ @karinabandatv)

Este 11 de junio se anunció que la periodista mexicana Karina Banda reemplazará a Ana Patricia en Enamorándonos USA, un reality show cuya nueva temporada se estrenará en agosto a través de la señal de Univisión.

Karina Banda ha ganado seis premios Emmy por su labor como presentadora, es originaria de Monterrey y comenzó su carrera como comunicadora a los 13 años en una estación de radio.

Uno de los primeros programas en los que participó fue Sultana del Norte aunque también ha colaborado en otros proyectos como El Gordo y la Flaca así como Sal y Pimienta. Antes de llegar a Estados Unidos era la co presentadora del noticiero estelar de lunes a viernes en Televisa Monterrey.

Karina Banda estará como conductora en Enamorándonos a partir de agosto de este año (Foto: Instagram/@karinabandatv)

En cuanto a su formación, se sabe que estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), posteriormente cursó Actuación en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con el portal People en Español, decidió emigrar de México a Estados Unidos después de una experiencia desagradable con su ex jefe:

“Me metí a Google y puse ‘Univision News Anchor’. Me salió un link le di clic, mandé mi resumé (Currículum vitae), mandé mi demo reel, me llamaron, me dieron mi visa de trabajo y llegué a Sacramento”, declaró en 2016 para esta revista.

En julio del 2020, se casó en una ceremonia secreta con el actor puertorriqueño Carlos Ponce después de tres años de noviazgo.

La conductora de Enamorándonos USA tuvo sus primeros acercamientos con los medios a los 13 años (Foto: Instagram/@karinabandatv)

“En Sacramento me gano mis tres Emmys en el departamento de noticias, y a los dos años y medio de estar en Sacramento llega esta oportunidad con Sal y Pimienta, y pues yo feliz, me vengo para Miami y lo demás, ya se lo saben”, agregó en dicha entrevista.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Enamorándonos USA expresó su alegría por formar parte de dicho programa:

“Es un… ¡QUE SÍ, QUE SÍ! Me uno a la familia de @enamorandonosusa Estoy muy emocionada y muy agradecida de que me hayan elegido como la nueva presentadora, para mí es un HONOR tener esta oportunidad.”, escribió en su publicación, la cual rápidamente alcanzó casi 20,000 “Me gusta” en esta red social.

Se dijo agradecida por formar parte de dicho programa (Foto: Instagram/@karinabandatv)

La caja de comentarios de esta presentadora se llenó de mensajes de felicitación por parte de sus colegas como Michelle Galván, Lindsay Casinelli, el programa Siempre Mujer, Carlos Saydan, Tania Rendón y Lourdes del Río.

Posteriormente le deseó lo mejor a la conductora que reemplazó y agradeció a su colaborador chileno, también se dijo contenta por esta nueva aventura en su carrera y aunque no especificó el día del estreno, adelantó que el programa llegará a Univisión en agosto.

Esta es una de las parejas de la temporada que termina en Enamorándonos USA (Foto: Instagram/@enamorandonosusa)

“Mil gracias a todos USTEDES por hacer esto posible 🤍@anapatriciatv te deseo el mayor de los éxitos en todo aquello que te propongas para tu vida. Me estás dejando un trabajo muy difícil porque sé que siempre diste el máximo por este show @rafaaraneda nuevo partner in crime! Estoy segura que la vamos a pasar increíble y seguiremos ayudando a más personas a encontrar su media naranja todas las semanas. ¡GRACIAS por permitirme llegar hasta aquí! ¡Nos vemos en AGOSTO!”, expresó.

La nueva presentadora del programa que ayuda a solteros a encontrar al amor de su vida dijo también para People en Español lo siguiente: “Es un momento muy especial para mí. Estoy segura que Dios tiene un plan para todos y siempre confié en sus tiempos. Me siento sumamente agradecida con todo el público porque gracias a ellos estoy aquí. Estoy más que lista para esta nueva etapa”.

