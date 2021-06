“Nunca me pudo decir te quiero”: El Burro Van Rankin habló sobre la distante relación con su padre

El conductor abrió su corazón (Foto: IG @burrovan)

Jorge “El Burro” Van Rankin será próximamente el anfitrión de “Que miembros tan padres” el cual será un especial con motivo del día del padre. Sin embargo, ante la cercanía de esta celebración, el artista decidió abrir su corazón y contar un poco sobre como ha sido la relación con su progenitor, Gabriel Van Rankin Orozco.

“Cuando tenía cuatro o cinco años fue una relación maravillosa, siempre me llevaba a todos lados, era un placer para mí verlo, era fan de mi padre. Pero fui creciendo, empecé a ver mis cuates y a él ya casi no lo veía”, dijo el conductor de Miembros al aire en una entrevista para Hoy.

Asimismo, destacó que a la edad de 15 años, la relación de sus padres era muy complicada y eso influyó a que el distanciamiento padre e hijo se hiciera cada vez mayor. Además, reveló una de las cosas que más le llegó a afectar hasta a la fecha.

“Ya no tenía tanta relación con él, aunque no fue mala, fue bastante distante, una de las cosas que me dolió es que nunca me pudo decir “te quiero”, se murió y sufrí mucho esas consecuencias”, narró el ex integrante de Big Brother.

Jorge "El Burro" Van Rankin también es conductor de "Miembros al aire" de la cadena Univisión. (Foto: @burrovan/ Instagram)

En este sentido “El Burro” explicó que uno de los instantes que lo marcó y, con el que decidió romper con ciertos patrones hacia sus hijas, fue el momento en que su padre falleció y el conductor se dio cuenta que en vida tampoco le dijo explícitamente todo el cariño que le tuvo.

Relató que, cuando Gabriel Van Rankin murió, él se acercó y levantó la sábana con la que estaba tapado. Posteriormente, le dio un beso y finalmente le dijo todo lo que significó para él.

“El mayor aprendizaje que me dio fue estudiar, yo tengo una carrera en turismo, recuerdo (que mi papá me decía) “Lo último que te voy a decir y lo último que te voy a pagar es el estudio y después ya te rascas con tus propias uñas”. Yo creo que fue un gran aprendizaje porque eso te va haciendo un poquito más responsable”.

Jorge Van Rankin actualmente es padre de tres niñas: Roberta, Carlota y Lusiana e intenta no repetir los mismos errores que hubo con la relación de su padre. Así a sus 57 años puntualizó que nunca esperó ser padre, pero al momento en que se enteró de que su primera hija venía en camino, su vida cambió por completo.

“Fui papá a los 49, sentirlo fue una maravilla [...] Rompí el patrón y cada dos segundos que las veo, les pido un beso y diario les doy un beso a las tres, porque después la sufres”, externó para el programa matutino transmitido por Las Estrellas.

Jorge "El Burro" Van Rankin tampoco pudo expresarle a su papá que lo quería cuando este estaba en vida (IG: 40y20laserie)

Cabe señalar que el especial “Qué miembros tan padres” podrá ser visto por Las Estrellas el próximo sábado 19 de junio a las 9:00 de la noche.

Día del Padre en México

En México, se celebra el Día del Padre en junio. Sin embargo, no hay una fecha fija para esta festividad.

El origen de la celebración se remonta a principios del siglo XX. Entonces, Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de guerra estadounidense, quiso homenajear a su padre. Él se había quedado viudo y había tenido que cuidar solo de sus seis hijos, a los que crio con amor, esfuerzo y dedicación en la ciudad de Washington.

Una mañana de 1910, Sonora estaba escuchando un sermón por el Día de la Madre, y pensó que su progenitor merecía también una festividad similar. Así fue como propuso que se creara un día para conmemorar a todos los padres del país. Como fecha, sugirió festejarlo cada 5 de junio, que coincidía con el cumpleaños de su padre.

Aunque su iniciativa no prosperó, años después, en 1924, Calvin Coolidge, 30º presidente de EEUU, decidió apoyar la idea y lo declaró oficialmente celebración nacional. Después, en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial que estableció el tercer domingo de junio como el Día del Padre.

