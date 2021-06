“Mi salud va primero”: el hijo de Juan Osorio reveló que está internado en un hospital

El joven remarcó que se encontraba mejor (Foto: Twitter @mailomarcos)

Durante la tarde de este jueves, Emilio, quien es hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, mostró a través de redes sociales que estaba internado en un hospital y agradeció a su familia por apoyarlo en todo momento.

“Sólo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están, son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor.Gracias pa y ma @osoriojua”, remarcó.

Con una foto en donde se le ve cansado y la palabra “mood” (ánimo), el joven dejó ver a sus seguidores que estaba sentado en una cama y tenía una intravenosa. Respecto a las causas que lo llevaron a recibir atención médica, el actor no quiso ahondar mucho sobre el tema.

“Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle”, dijo en el mismo tuit.

Ante la noticia de que el integrante de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? no se encontraba en las mejores condiciones de salud, sus seguidores no tardaron a reaccionar y a manifestarle buenos deseos y pronta mejoría.

Juan Osorio tuiteó más temprano una foto de un hospital(Foto: Twitter @osoriojua)

“Me alegra que estés bien, siempre has sido un guerrero en las adversidades más difíciles que la vida te pone, así es esto! Por favor, pon más prioridad a tu salud y bienestar porque más adelante tu organismo lo necesitará mucho. Te quiero y recuerda que aquí estamos pa’ ti”, externó una internauta.

Apenas unas horas antes, el productor Juan Osorio ya había dejado entrever desde su cuenta oficial de Twitter que algo había ocurrido, pues subió una fotografía donde se observaban aparatos médicos de un hospital.

”Estos momentos son los que no se desea a nadie, lo importante que es la salud”, recalcó el padre del joven actor.

Por su parte, Niurka Marcos no ha expresado hasta al momento nada relacionado sobre la situación que pudo derivar en que su hijo tuviera que ser atendido médicamente.

Emilio Osoro agradeció a su familia or apoyarlo (Foto: Instagram@produccion_osorio)

A principios de junio, Emilio Osorio -quién se volvió popular por su personaje “Aristemo” en una telenovela- fue entrevistado por diversos medios y en el video compartido por Eden Dorantes habló de la vez que su mamá Niurka Marcos, le rompió el labio inferior con una cachetada.

El hijo del productor Juan Osorio fue cuestionado si alguna vez él fue golpeado por su mamá para educarlo, pues la entrevistadora retomó la declaración que hizo la vedette el 19 de abril en el programa Venga la Alegría, asegurando que si ella fuera Alejandra Guzmán, lo primero que haría sería meterle un izquierdazo a su hija Frida Sofía “para que se le acomoden las neuronas”, y así lo confirmó Emilio.

Uno a veces le falta el respeto a sus padres y no se da cuenta de lo que está haciendo, y creo que es parte de la vida, es normal. Y sí, a mi en su momento (cuando era un menor) recuerdo que dije una grosería asquerosa y me metió un izquierdazo así [el hijo simuló la cachetada que recibió de su mamá], y me rompió el labio a la mitad. Entonces dime tú si volví a decir una mala palabra enfrente de ella a esa edad, ¿me entiendes?”, confesó el actor.

Emilio no le guarda rencor por el tipo de educación que recibió, sino que está agradecido con ella porque le ha ayudado a entender cosas de la vida y a no tener complicaciones en su vida personal y su vida laboral.

SEGUIR LEYENDO: