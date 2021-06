Adiós, Belinda: Lupillo Rivera reveló por primera vez el diseño con el que se cubrió el tatuaje de la cantante

Lupillo cubrió su tatuaje (foto: infobae)

Lupillo Rivera fue una de las ex parejas de Belinda que decidió mostrarle, en su momento, su amor a través de un tatuaje. Sin embargo, tras la noticia de que la cantante de pop se casará próximamente con Christian Nodal, el representante del regional mexicano decidió removerse en días pasados dicho recuerdo de la piel, y no fue hasta hace poco que mostró por primera vez el diseño que ocultó finalmente su pasado con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Fue a través de Instagram y Tiktok donde Lupillo subió un par de videos reaccionando al #duetograndesligachallenge y, con una camisa gris de manga corta, dejó entrever lo que podría ser el nuevo tatuaje que cubre la cara de Belinda.

Aunque aún no está confirmado, en el citado video puede observarse que el diseño posiblemente es una especie de serpiente con picos de color negro.

el cantante de banda decidió intervenir y cubrir el tatuaje que se hizo del rostro de su exnovia. (Foto: Captura de pantalla/IG @lupilloriveraofficial)

Cabe recordar que, tras casi dos años de que el romance entre Lupillo Rivera y Belinda llegó a su fin, el cantante de banda decidió intervenir y cubrir el tatuaje que se hizo del rostro de su exnovia. La hazaña requirió de un trabajo de tres horas y del arduo trabajo de un artista de la tinta.

En entrevista con Venga la Alegría, el tatuador Antonio Morales narró que trabajó durante más de tres horas en la piel de Lupillo, debido a la extensión del tatuaje del rostro de Belinda, y que utilizó figuras en tinta negra para cubrirlo. Sin embargo, no reveló cuál fue la figura que tatuó al cantante.

“Ellos decidieron que ya era momento de taparse el tatuaje, yo le había recomendado algunas formas de cómo podíamos resolverlo y optamos por cubrirlo todo con una figura en negro. En concreto no puedo decir cómo quedó ni qué la tatué (...)”, reveló el tatuador que radica en Jalisco, México.

“No era un tatuaje pequeño, sí estuvo algo mediano, hicimos algunos descansos, pero me tomó como unas tres horas taparlo”, recordó el artista de la tinta que anteriormente compartió una fotografía junto a Lupillo en su estudio de tatuajes.

Por otra parte, el tatuador podría haber confirmado lo que durante las últimas horas se ha especulado: un posible compromiso de matrimonio entre Lupillo y su novia, Giselle Soto. Fue el periodista Álex Kaffie quien reveló que el cantante tenía planes de pedirle matrimonio a su pareja, y que le prometió que se removería el rostro de la cantante de la piel, para poder casarse con ella.

Lupillo Rivera hizo una segunda promesa a su novia, que involucraba quitarse el tatuaje que lo ligaba a la cantante (Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

“El papá de ella (Giselle), porque ella es de Jalisco aunque está fincada en Estados Unidos, falleció el nueve de mayo, Lupillo la acompaña a ella a las exequias y le hace la promesa de que se van a casar. Le hace dos promesas: ‘Me voy a casar contigo aquí ante la tumba de tu padre, ante tu padre fallecido te prometo esto’”, reportó el comunicador en la transmisión de Sale el Sol recientemente.

Sin embargo, según narró Kaffie, Lupillo Rivera hizo una segunda promesa a su novia, que involucraba quitarse el tatuaje que lo ligaba a la cantante. Promesa que hizo valer el pasado 11 de mayo, cuando se sometió a un procedimiento para tapar la tinta.

“Y también, ‘lo que me has venido insistiendo, lo que tanto me has venido pidiendo, borrarme el tatuaje de Belinda’. Entonces te digo, sucede eso. Viene el 10 de mayo, que tampoco estaban para fiestas porque acababa de fallecer el papá, pero el 11 de mayo él acude con otro tatuador y se sobrepuso el tatuaje”.

SEGUIR LEYENDO: