Lupillo Rivera y Giselle Soto: entre los rumores de boda, embarazo y la desaparición del tatuaje de Belinda

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Después de que hicieron pública su relación a mediados de diciembre del año pasado, Lupillo Rivera y su novia, Giselle Soto, podrían estar comprometidos y esperando un bebé. Según se vio en una serie de fotografías que publicó la novia en redes sociales y que levantaron más de una sospecha.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la joven de 26 años de edad, posó en una fotografía en donde se deja ver con un bulto en el estómago, detalle que causó toda clase de especulaciones entre los seguidores de Lupillo sobre un posible embarazo. En la instantánea, Giselle aparece abrazada de su hermana, Jessica Soto, quien porta lo que parecer ser una toga de graduación.

Además de esta imagen, retomada por las redes sociales del programa de espectáculos Chisme en vivo, otra fotografía desató los rumores, pero ahora de un posible compromiso. Y es que la influencer compartió una fotografía en donde aparece con un anillo en mano.

FOTO:Instagram/@chismeenvivo

Aunado a esto, el periodista de espectáculos Álex Kaffie, reportó que el cantante le hizo la promesa a su pareja de quitarse el tatuaje que tenía con el rostro de la cantante Belinda, con quien sostuvo un romance desde el 27 de marzo de 2019 hasta agosto de ese mismo año. Con el fin de poder casarse con Giselle y dejar atrás el pasado.

“El papá de ella (Giselle), porque ella es de Jalisco aunque está fincada en Estados Unidos, falleció el nueve de mayo, Lupillo la acompaña a ella a las exequias y le hace la promesa de que se van a casar. Le hace dos promesas: ‘Me voy a casar contigo aquí ante la tumba de tu padre, ante tu padre fallecido te prometo esto’”, reportó el comunicador en la transmisión de Sale el Sol del pasado jueves.

Sin embargo, según narró Kaffie, Lupillo Rivera hizo una segunda promesa a su novia, que involucraba quitarse el tatuaje que lo ligaba a la cantante. Promesa que hizo valer el pasado 11 de mayo, cuando se sometió a un procedimiento para tapar la tinta.

“Y también, ‘lo que me has venido insistiendo, lo que tanto me has venido pidiendo, borrarme el tatuaje de Belinda’. Entonces te digo, sucede eso. Viene el nueve de mayo, viene el 10 de mayo, que tampoco estaban para fiestas porque acababa de fallecer el papá, pero el 11 de mayo él acude con otro tatuador y se sobrepuso el tatuaje”.

Por otra parte, en la misma emisión televisiva, Ana María Alvarado reveló un nuevo detalle del noviazgo con Belinda. Y es que, según la periodista, la cantante de Luz sin gravedad recibió toda clase de regalos lujosos mientras estuvo en una relación con Lupillo. Especialmente bolsas de diseñador originares: “Le llegó más de una bolsa cara (a la Voz)”, reveló.

El pasado jueves, el tatuador Tanke Rules, ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco, compartió una fotografía junto al cantante en lo que se presume es su estudio de trabajo. Desde su cuenta de Instagram, el artista de la tinta compartió una instantánea de ambos en la que escribió: “Tuve la suerte de cubrirle un tatto a mi compa Lupillo Rivera, ¿adivinan cuál fue?”, junto a una etiqueta al perfil de Belinda y Christian Nodal.

El jalisciense aseguró ser el responsable de tapar el rostro de Belinda (Captura: @tanke_rules/Instagram)

De ser cierto lo que narró Álex Kaffie durante la revista televisiva, entonces Lupillo Rivera sin duda dio el primer paso para desposar a la joven de 26 años, Giselle Soto. Con quien, hasta el momento, se ha mostrado sumamente acaramelado y de quien se dice muy enamorado.

