“Tachidito”: cómo surgió la marioneta que revolucionó a TV Azteca en los Juego Olímpicos

Tachidito durante sesión de fotos para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

Tachidito ha sido una de las marionetas más emblemáticas de la televisión abierta. A la fecha su legado ha sido de generar contenido de entretenimiento al tiempo que se llevan a cabo grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Futbol. También participa en el rol de conductor esporádicamente y tiene su propio canal de YouTube, Tachidisimo.

En 2002, la creación de su personaje resaltó mucho y su comedia irreverente, con albures y toques sarcásticos en los espacios de comentaristas como José Ramón de la Fuente, le dieron rápidamente popularidad, aunque es poco sabido que su creador no dimensionó el impacto de su éxito, hasta meses después.

Durante la Copa Mundial de Futbol de Corea del Sur de ese año, Antonio Hurtado, productor de televisión y director, no sabía lo que había creado. Antes conocer el impacto en tiempo real era difícil, los número en ratings y la percepción mediática, poco cruzaban fronteras.

“El mejor momento de Tachidito fue cuando salió después de las Olimpiadas de Invierno y cuando nos fuimos a Corea, donde se decidiría la nacionalidad de Tachidito. Los coreanos me aceptaron, y lo digo porque quiero ver que un coreano llegue con una caricatura de mexicano y que lo acepten. Puede ser muy bien o muy mal recibido, pero voy allá y saco una caricatura de un país que no conozco, dentro de una cultura que casi desconozco”, dijo Hurtado en entrevista para Infobae México.

“El estar allí, empezaba a hacer cosas, porque ahí era creatividad día con día con José Ramón (Fernández). El reto era generar satisfactores porque al final del mundial no sabía que había hecho, no había esta comunicación inmediata. Para mandar un e-mail tenías que hacer cola, no existía Facebook o Twitter. De la retroalimentación no sabíamos cómo iba, salvo lo que decía el canal, pero por el termómetro sabes que eras aceptado”, recordó Hurtado sobre los primeros pasos de “Tachi”, contracción con la que con cariño nombra a su personaje.

Tachidito durante sesión de fotos para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

“Mis hermanos me decían que iba bien, pero cada que me podía comunicar con ellos, porque Mario (su hermano) me dice: ‘la creación de Tachidito pega en las discotecas’. No dimensionas, hasta que llegas a México y ves Tachiditos en los semáforos”, dijo el productor sobre le impacto de su marioneta.

Recuerda que a inicios de este milenio tenía una prominente carrera en TV Azteca, opacada por celos profesionales que, al final, propiciaron su salida. Sin embargo, el tiempo que estuvo ahí, no fue desaprovechado, como lo explicó.

Tachidito en los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial

El inicio del personaje, como recuerda Toño, fue algo fortuito, pero muy bien recibido, lo ovacionaban a donde iba, eso sí, siempre al lado de su marioneta, ello le valía reconocimiento de inmediato.

“Llegaba a un lugar y no tenías ni idea, entraba al aeropuerto y estaba lleno. Cuando estaba afuera de la sala internacional, fue el ‘boom’ cuando lo creé, y no sabía hasta dónde había llegado el personaje”, recuerda Hurtado.

“Eso generó retos, ese fue un punto álgido de lo que hizo Tachidito. Luego, a pesar de la incongruencia y de la gente. Hubo alguien que hizo todo para sacarme de ahí de Azteca, hasta que lo consiguió, a pesar de él, en China, en las olimpiadas de Beijing, a los chinos les gustaba mucho el personaje, era algo nuevo”, en la memoria de Antonio, siempre tendrá lugar el hecho de que su personaje asiático fue bien aceptado desde el inicio, a la fecha sigue dándole oportunidades de trabajo.

Pese a las dificultades, Antonio aseguró que fue un motivo más para esforzarse más en su personaje, al grado en que no solo veía su estancia en los Juegos Olímpicos de Beijing como un deber de hacer entretenimiento, sino de profesar como reportero. Esta fórmula la emularían otros canales de televisión.

Antonio Hurtado durante entrevista para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Como el Canal de las Estrellas, que tendría sus propios segmentos en eventos deportivos. Muchos con Eugenio Derbez o el “Compayito”. “Llegué con una propuesta mayor con Tachidito, hacía reportajes de la vida allá. Hice una Tachinovela, los directivos no sabían qué hacer con ella pero la pasaron a Venga la Alegría.

A pesar de que las olimpiadas tienen menor rating que un mundial, la gente quería ver la parte de entretenimiento, esa fue la fórmula de José Ramón. Los demás lo empezaron a repetir, Televisa hizo hasta lo que pudo para competir”, aseguró Hurtado sobre Azteca siendo pionero antes que Televisa en este tipo de segmentos.

“A pesar de las circunstancias, yo hice mucho, cápsulas animadas y fue mucho trabajo, fue muy desgastante y salí, y salí bien, todo hasta que me abrieron la puerta de atrás”, dijo Hurtado sobre la lamentable salida que le valió por su éxito profesional y los celos en el medio televisivo.

Sobre Tachidito, comentó que es un personaje que siempre vendrá a aportar comedia, pese a lo que muchos televidentes creen actualmente, su especialidad no es el humor político, sino deportivo, de ahí sus inicios en los programas de deportes de “El Trece”.

“Tachidito viene a aportar lo que es comedia en los deportes, eso es porque me encantan los deportes, Tachidito nace en unas olimpiadas y todo lo referente a él es eso, nace en las olimpiadas de invierno y luego ya se pega a un mundial, ese es el ambiente. Ese es el ambiente idóneo para Tachidito. Porque juega con la comedia dentro del deporte, porque interviene con conductores como José Ramón, se lleva bien con todos, él era su papá”.

Sobre ese hecho, Hurtado remembró que Tachidito nunca conoció a su papá, la marioneta lo describía como “un cabrón” que lo dejó. Cuando finalmente el peluche asiático conoce al periodista deportivo, decide que será él su progenitor.

“Tachidito decía que su papá era un cabrón, entonces no está mi papá, entonces tú vas a ser mi papá. A José Ramón le pareció maravillosa la idea. Ahora con los programas que he tenido en las Rapiditas, que me llamaron para hacer comedia política, que no es mi ramo, aunque la política es de risa. No me meto mucho en la política, por ende Tachidito, porque me caen mal los políticos”, compartió Antonio su percepción sobre el acontecer político.

Tachidito durante sesión de fotos para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

Los Peluches y otros proyectos exitosos poco conocidos del productor

Un programa que género mucha polémica a principios del milenio, fue Los Peluches que se centraba en una crítica al mundo de la política y sus actores más importantes en aquella época, como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Zevallos y Cuauhtémoc Cárdenas, quien, gracias a ese programa, tendría una parodia particular muy conocida: “El Cuatemochas”

“En algún momento yo fui director de Los Peluches, que salía en TV Azteca, y ahí había una línea, para bien o para mal, entonces había políticos que no podíamos tocar, sin embargo, había otros que indirectamente se benefician con el éxito de Los Peluches, de ahí que salió el ‘Cuatemochas’.

Una anécdota muy importante que recuerda Antonio, es el impacto de Los Peluches aunque apartó algo a Tachidito. El tiempo que duró el show le bastó para consagrarse en el mundo de la política. Tanto así que algunos legisladores y líderes de partidos le confesaron que era común medir la popularidad que tenían si es que aparecían en el programa.

“Diego Fernández de Zevallos me decía: a mí no me gusta el programa porque sale muy poquito mi peluche. La popularidad del programa era tanto que entre políticos se decía: político que no tenga peluche, no es político.

En mesas de información se ajustaba cosas que podíamos tocar y no, tardamos mucho en sacar al peluche de Carlos Salinos de Gortari, y pegó, pero lo sacaron muy poquito”, explicó sobre algunas polémicas del show.

Antes de la televisión, Antonio contó un poco sobre su vida personal y cómo las vicisitudes lo llevaron a donde actualmente está. “Mucho tiempo me he dedicado a la comedia, desde mis inicios trabajé con Andrés Bustamante, el “Guiri Guiri”, Mauricio Castillo es mi hermano, estudiamos juntos, vivimos juntos. Él tiene la culpa de que yo me dedicara a esto. Yo era el que imitaba, el gracioso de la clase, tenía un talento innato”, contó.

“Con él tenía ideas muy similares, todo lo que pasó en nuestra juventud nos acercó y poco a poco se dio esta amistad. Fue gracias a él que me acerqué al escenario y ahí te das cuenta de tus debilidades porque ahí eres vulnerable.

Te muestras tal cuál eres y tienes que generar arte. Además, la primera vez salí semidesnudo, era todo un reto, pero a partir de ahí no me han bajado y las cosas se fueron dando paso por paso, también estudié arquitectura pero era estar sentado en un escritorio, mejor las satisfacciones se inclinaron mucho más a lo que yo estaba haciendo”, dijo a quien da vida a Tachidito.

Recordó que gracias a la conjunción con Castillo, dieron con sus primera oportunidades en la televisión. “Empezamos a conocer gente, productores, todo lo que es el ambiente televisivo y de ahí empezamos. Pero de los más representativos que hubo en este camino fue Andrés Bastamente, Mauricio Castillo, José Ramón Fernández.

Antonio Hurtado durante sesión de fotos para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Los retos actuales para “El Tachi” y Antonio Hurtado

En entrevista, Antonio confesó que Tachidito no solo es su personaje estrella, sino un miembro familiar y “alguien que siempre está ahí”. Pese a las dificultades, el peluche asiático nunca lo ha dejado y ve un buen porvenir para ambos.

“He tenido la fortuna de trabajar en DeporTV, era un programa top, exitoso, fui director de Los Peluches y a Tachidito, le fue muy bien. Tachidito aún sigue muy vigente, aún puede hacer muchas cosas, el “Guiri Guiri” ya no hace, con José Ramón se acabó. Tachidito sigue ahí sin a veces yo esperarlo, hasta la fecha todavía hago cosas que hasta me sorprenden. No durará más que Chabelo, seguro. Pero seguirá hasta donde dé y hasta donde yo físicamente pueda, no sé hasta cuándo”, dijo sobre su futuro compartido.

Por otra parte, debido a la pandemia, el dúo ha visto complicaciones, encontrar trabajo no es fácil y su propia casa productora de contenidos, Olegnas: Comunicación Estratégica Integral, ha tenido ciertos contratiempos debido a la crisis sanitaria.

“Hubo falta de chamba, en todas las televisoras, no ha sido fácil, tenía un programa pero con este encierro nadie sale ahorita, aunque ya parece que todo se está reactivando y se puede regresar y hacer cosas. Vía Zoom, a veces ocurre, aunque no se garantiza una buena trasmisión, esta faceta de la comunicación como Zoom y TikTok, no vale la pena, hay gente que tiene millones de views, pero no hay capacidad intelectual y creativa, aunque marca una pauta para que televisoras hagan otro tipo de cosas”, explicó sobre los retos de no poder estar en vivo en los estudios de televisión.

Tachidito durante sesión de fotos para Infobae México. Ciudad de México, mayo 27, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae México

Hurtado explicó que ahora otro reto que tiene es tener más visibilidad en su canal de YouTube, promocionarlo le ha costado, pero se niega a dejar la lucha por seguir en medios y tener un espacio con las audiencias.

“Por otra parte, también es difícil producir televisión porque la gente ya no se sienta a ver la tele. Esto (los smartphones) te sienta, lo apagas y lo manejas como quieras, conjuntar y hacer nuevas propuesta de divertimento y de comedia, es el reto. En la pandemia la gente no ha sabido qué hacer porque hay limitantes, pero también retos. Al momento lo que hago es caminar sobre el agua porque no sabemos hasta dónde podemos llegar hasta donde me puedo hundir porque las aguas están turbulentas, no damos pasos seguros.

A veces veo mi canal y la gente no lo ve, entonces creo que hago mal las cosas, o no les gusta, y el marketing tiene mucho que ver. Si vendes algo y les gusta, lo van a comprar. Si una marca ve que tienes un programa y te están viendo, entonces invierten. Pero si tienes muchos views y no promocionas, entonces no sirve. Antes venderse en televisión era un paso secundario, ahora la mercadotecnia es apabullante, es demasiado, tu ves un partido de fútbol y hay muchas propuestas comerciales”, dio su explicación Hurtado sobre el contexto pandémico.

SEGUIR LEYENDO: