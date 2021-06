La Pareja Ideal: posible fecha de estreno y conductores del nuevo programa de TV Azteca

Así fue el video que compartió Sandra Smester (Foto: captura de pantalla/Twitter @ssmester)

Fue el pasado 24 de mayo cuando la nueva Directora General de Contenidos y distribución de TV Azteca subió a Twitter un clip de apenas unos segundos en el que anunció el próximo reality que llegará a las pantallas de Azteca Uno.

“La Pareja Ideal Muy Pronto @AztecaUNO”, escribió Sandra Smester en un tuit que acompañó con un video de fondo naranja, en este se escucha una canción interpretada por una mujer desconocida cuya letra dice “Ok mi corazón y mi cerebro por ti se pelean, pones mi amor a prueba”.

A pesar de que oficialmente la televisora del Ajusco no ha confirmado quiénes serán los conductores o cuándo comenzarán las transmisiones de La pareja Ideal, los presentadores de Fórmula Espectacular ya revelaron algunos supuestos detalles sobre el programa.

Penélope Menchaca, ex presentadora de Enamorándonos, sería la conductora de La Pareja Ideal (Foto: Instagram / @ menchaca.oficial)

“Me enteré por ahí que Penélope Menchaca es la primera opción, ya ven que a ella le ha salido muy bien la onda de los amores. Estuvo en 12 Corazones y en Enamorándonos lo hizo bastante bien. Penélope es una de las opciones y también están pensando en un hombre.” mencionó Gabriel Cuevas durante la transmisión.

Posteriormente este periodista de espectáculos habló sobre una producción del canal MTV y afirmó que tal vez los conductores no tengan la experiencia suficiente para hacer triunfar la nueva apuesta de TV Azteca:

“En MTV hicieron algo que se llamó el Match Perfecto, Roberto Carlos, el ex conductor de Sale el Sol y también lo hizo Vadhir Derbez, la segunda temporada. Vamos a ver cómo les va porque es un programa en vivo y yo con todo respeto siento que estos niños no tienen el kilometraje o el chip para hacer un programa de amor”, expresó el ex survivor.

Pascal Nadaud, ex concursante de Enamorándonos, sería el conductor de La Pareja Ideal (Foto: Instagram / @ pascalnadaud)

Durante su columna Flor Rubio aseguró que los televidentes de Azteca Uno podrían ver La Pareja Ideal a partir del próximo lunes 14 de junio y que los conductores serán Penélope Menchaca, ex presentadora de Enamorándonos; así como el atleta Pascal Nadaud, quien participó en Exatlón México:

“La fecha probable de estreno del nuevo programa de TV Azteca, La Pareja Ideal, que conducirá Penélope Menchaca es el próximo lunes 14 de junio, la sorpresa es que a Penélope la flanqueará el guapo de guapos Pascal Nadaud, uno de los atletas más populares egresado de Exatlón, originario de Jalisco, amante del Rugby y también jugador de fútbol, baloncesto, voleibol y béisbol. Ahora Pascal probará suerte como co-conductor”, contó la periodista.

Aparentemente el horario que ocuparía La pareja ideal será el de las 17:30 a 19:30, actualmente el programa que ocupa este espacio es Al Extremo, donde se presentan videos virales de internet y otros contenidos variados.

La pareja Ideal podría tener un formato similar al programa Enamorándonos (Foto: Enamorándonos)

Aunque la televisora del Ajusco no ha confirmado cuál será la temática de este reality, el clip publicado por Smester sugiere que será una competencia por parejas. Es probable que se trate de una versión similar a Enamorándonos.

Las imágenes del video son una animación en la que se lee el nombre del programa, luego desaparece y da lugar al emblema del canal por el que se transmitirá.

Si La pareja Ideal siguiera el formato de Enamorándonos, el objetivo del reality sería conformar noviazgos según las preferencias de cada concursante, este dating show ha tenido varias ediciones dentro de Azteca, en 2017 fue conductora Carmen Muñoz mientras que en 2020, Penélope Menchaca estuvo encargada de orientar a los participantes en sus romances.

Esto es lo que publicó la usuaria conocida como Comadrita (Foto: captura de pantalla Twitter/ @LaComadritaOf02)

Después del anuncio sobre La pareja ideal, comenzaron las especulaciones sobre los posibles conductores, dichas suposiciones fueron deducidas por cuentas que publican actualizaciones y spoilers de otros realitys en redes sociales.

Dichas predicciones estarían ahora equivocadas pues aseguraban que Carmen Muñoz sería la conductora que dirigiría la nueva apuesta de la televisora del Ajusco.

Otras cuentas aseguraban que los ejecutivos de la televisora también estarían planeando tener a un hombre en el programa y este sería el influencer Jhons Sosa, quien tuiteó lo siguiente:

“Hoy inicié grabaciones del nuevo programa en el que estaré como conductor en TV Azteca”, escribió el tik toker, quien no especificó el título de dicha colaboración, no obstante, algunas cuentas de Twitter relacionaron su participación con La pareja Ideal.

