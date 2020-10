“¿De qué será capaz en unos años?”: Alejandro Speitzer elogió las aptitudes actorales de su novia Ester Expósito

Alejandro Speitzer y Ester Expósito fueron presentados en España por Danna Paola (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Hace pocos meses Ester Expósito y Alejandro Speitzer comenzaron a verse involucrados en especulaciones que apuntaban a un romance entre los dos, y aunque nunca lo negaron, sí había sido evidente su preferencia por mantener su noviazgo en bajo perfil y alejado de los medios de espectáculos. Sin embargo, poco a poco fueron cambiando de parecer y comenzaron dando visos de su noviazgo principalmente en las redes sociales, donde hace apenas unas semanas empezaron a publicar algunas fotografías juntos.

Fue en el reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde la joven pareja acaparó la atención de los medios, pues Expósito y Speitzer se mostraron felices juntos. En una oportunidad, la prensa abordó a la actriz española, quien con buena disposición la atendió.

Una reportera de la agencia española de noticias Gtres la abordó y le comentó con naturalidad “Te vemos muy bien acompañada de tu chico”, a lo que la joven actriz le contestó de manera escueta y reservada, aunque sin ser descortés: “Bueno sí, muy bien acompañada. Tengo mucha suerte, gracias”, fueron las palabras de la española antes de alejarse de la cámara para luego ser vista con su novio tomados de la mano.

La pareja se reencontró luego de un periodo de confinamiento a mediados de julio en España (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Ester y Alejandro estrenarán muy pronto la serie en la que trabajaron juntos, Alguien tiene que morir, dirigida por el prolífico director mexicano Manolo Caro, ante el inminente estreno del proyecto, el actor dedicó un emotivo mensaje a sus compañeros, publicando para la española una mención especial haciéndole saber cuánto la admira.

Alex hizor una recapitulación de las experiencias que vivió junto al elenco conformado principalmente por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Carlos Cuevas, Isaac Hernández y, por supuesto, Ester. Así lo escribió en un post de Instagram:

“Con nostalgia me remonté a mis inicios, a estos 20 años de esfuerzo, de sueños por cumplir, de dedicación, de días difíciles... Al final supe que todo ha valido la pena. Por un lado, me encontré con los ‘veteranos’ del elenco interesados en los jóvenes del equipo, en nuestras carreras, en hacernos sentir fuertes en el set y dispuestos a jugar el juego con nosotros, desprendidos de cualquier tipo de ego. Cómo olvidar el día que en maquillaje y poco antes de ir al set, Carmen Maura me hizo olvidarme del nerviosismo cuando me dijo: ‘Esto no es para tomárselo tan en serio’

Una de las imágenes con las que el actor agradeció al elenco de la serie de Manolo Caro (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Speitzer también dejó ver la admiración que siente por su novia, poniendo énfasis en su capacidad actoral y preguntándose cómo habrá de desarrollar a futuro sus aptitudes histriónicas:

“Por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara. ‘Si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años’”

Finalmente, Alex destacó el gran trabajo del bailarín tapatío Isaac Hernández, quien fue reconocido con el Benois de la Danse, el mayor galardón en el mundo de la danza. “Uno de los mejores bailarines de ballet del mundo que, con una valentía y un arrojo absoluto, consiguió conectar con cada uno de nosotros aportándole a la historia esa frescura que redondea el resultado final”, agregó.

El galardonado bailarín Isaac Hernández es parte del nuevo proyecto del director mexicano (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

La buena química entre Speitzer y Expósito trascendió el foro de grabación de la serie de Netflix grabada en España, y Cupido hizo lo suyo flechando a la pareja de jóvenes trasladando este romance a la vida real, pues aunque en un inicio sus muestras de afecto eran muy tímidas y discretas en las redes sociales, los artistas terminaron por confirmar su noviazgo; eso sí, sin mucho aspaviento.

Ambos actores han ganado bastante relevancia en los últimos tiempos al formar parte de exitosos proyectos como Élite, donde Expósito encarnó a “La Marquesita” y Alex en el serial Oscuro deseo, que protagonizó al lado de la ex RBD Maite Perroni.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La tímida declaración de Ester Expósito sobre su romance con Alejandro Speitzer

Amor internacional: Alejandro Speitzer y Ester Expósito se dejaron ver en el Festival de San Sebastián

La belleza natural de Ester Expósito: descartó haberse sometido a cirugías y se lució con un diminuto bikini rojo