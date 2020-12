Ester Expósito y Alejandro Speitzer, más unidos que nunca: los actores asistieron a una obra de teatro en la CDMX

Ester expósito y Alex Speitzer se conocieron en el rodaje de "Alguien tiene que morir" (Foto: Twitter@velvtngo)

Alejandro Speitzer y Ester Expósito se muestran cada vez más unidos.

A pesar de la distancia y de sus múltiples compromisos laborales, la pareja siempre supera todos los obstáculos, y busca un hueco en sus agendas para reencontrarse y disfrutar de unos días juntos.

Esta semana, la famosa actriz española viajó desde Madrid a la Ciudad de México para ver a su novio. Y durante la visita, aprovechó para asistir como público a la obra dramática Secuestro, protagonizada por el hermano de Alejandro, Carlos Speitzer.

Desde el teatro Telón de Asfalto, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, Ester compartió con sus 26 millones de seguidores de Instagram fotografías de una de las escenas. Las publicaciones sorprendieron a los fans porque la artista protege con recelo su intimidad, especialmente cuando se trata de su vida amorosa.

En otro de los videos que subió en la red social, se ve cómo disfruta de una bebida de coco en algún local de la capital mexicana. Y más allá de eso, no ha compartido otros momentos de su estancia en tierra azteca.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer se conocieron en octubre de 2019, durante el rodaje en Madrid de la producción Alguien tiene que morir, dirigida por el mexicano Manolo Caro. En la serie, que se estrenó el 16 de octubre en Netflix, el actor dio vida a Gabino, a quien su familia quería casar en matrimonio concertado con Cayetana, interpretada por Ester Expósito.

Durante el rodaje, la pareja de famosos se enamoró. Y en los meses siguientes, trataron de mantener oculto el romance. Sin embargo, sus fans comenzaron a sospechar que había algo más que una amistad entre ellos. Y finalmente, el protagonista de Oscuro Deseo confirmó el noviazgo.

Con frases como “Ella debe tener el alma más bonita”; “Y es que te echo de menos”, Speitzer ha demostrado su amor por la famosa española. Ella, más reservada, prefiere hablar de sus proyectos laborales que de su vida privada, pero a mediados de julio, desde Italia, sorprendió al compartir una imagen de él en su Instagram.

“Roma y tú”, escribió junto a la fotografía, en la que aparecía el intérprete de Enemigo íntimo.

Desde entonces, han sido muy discretos a la hora de hablar de su relación, o dedicarse públicamente muestras de afecto. A finales de septiembre, la pareja asistió al famoso festival de Cine de San Sebastián, y una reportera de la agencia española de noticias Gtres no quiso perder la oportunidad de preguntarles directamente por su romance.

“Te vemos muy bien acompañada con tu chico”, le dijo la periodista a la actriz.

Sin ser descortés, Expósito le respondió de forma escueta: “Bueno sí, muy bien acompañada. Tengo suerte, gracias”.

Poco después, antes de que se estrenara en Netflix “Alguien tiene que morir”, Speitzer elogió el talento actoral de la artista de 20 años. Unas palabras que emocionaron a los seguidores de la que para muchos es “la pareja del momento”.

“Por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara ‘si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años”.

Aunque no se sabe cuánto durará la visita de la famosa española a la Ciudad de México, parece ser que Ester ya comparte momentos con la familia de su novio.

