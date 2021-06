Sergio Mayer habló de su polémica foto con Issabela Camil

Sergio Mayer está casado con Issabela Camil y tiene 3 hijos (Foto: Infobae.)

La tarde de este domingo Sergio Mayer fue entrevistado por Eden Dorantes y otros medios de comunicación, en el video compartido por el periodista en Youtube, podemos ver cómo el actor habló de la polémica foto que compartió con la descripción: “Recibí acoso en mi contra de parte de @issabelacamil durante mi recorrido en #magdalenacontreras. Me encantó”, donde también añadió emojis con ojos de corazón.

Sergio dijo que lo expresó de manera simpática y ofreció una disculpa. “Les ofrezco una disculpa a los que se sintieron ofendidos pero así soy yo, y lo hice de una manera respetuosa, evidentemente con mi mujer.”

Sergio Mayer y su esposa (Foto: captura de pantalla Instagram/@sergiomayerb)

El diputado mencionó que disfrutó que su esposa lo acompañara a sus recorridos. “Ella me decía: ‘¿A dónde vamos a ir hoy?´, se levantaba, se iba conmigo, hacia recorridos, me acompañó con la gente y parte de esta travesía y de este éxito siempre se lo he debido a esta gran mujer, que de verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida, y nos divertimos mucho en nuestros recorridos y por eso lo subí, no me arrepiento de haberlo hecho.”

Mayer aseguró que esta acción no fue ningún tipo de burla, pues él esta en contra de la violencia de género, es parte de su agenda como político, y que también apoya estos temas en las fiscalías para darles seguimiento y evitar que se siga dando el acoso.

Mayer y su esposa compartiendo afectos (foto: captura de pantalla Instagram/@sergiomayerb)

La instantánea publicada en la cuenta de Instagram del esposo de Issabela tiene más de 13 mil “me gusta” y más de 600 comentarios, y Sergio dijo que de todos los mensajes, aproximadamente solo 70 de ellos fueron negativos. “La mayoría fueron divertidos, la gente muy contenta, y esos setenta son los que magnifican, en esos setenta hay gente que se siente ofendida, hay otros que les encanta hacer ruido de todo pero es respetable, esos comentarios los escuche y los valoré, punto”.

Parte de la justificación que hizo el actor al compartir la fotografía forma parte del cariño y la intimidad de la pareja.

En la misma entrevista, el actor fue cuestionado por la declaración de su hijo Sergio Mayer Mori respecto a su comentario que realizó durante una transmisión en vivo en la que aseguró cantar los éxitos de la agrupación sólo “por contrato”.

“Él afrontó su responsabilidad, ya es mayor de edad, está aprendiendo. Si nosotros que ya somos adultos y llevamos años en el medio artístico y en el medio de la política cometemos errores, los vamos a seguir cometiendo. Somos humanos con defectos y virtudes y lo importante es que él se dio cuenta y está confrontando las consecuencias [...] este tipo de cosas le enseñan a ser mejor persona, ser humano y mejor artista”, comentó Sergio.

El diputado fue cuestionado respecto a los diversos temas que han traído la serie de Luis Miguel como la imagen que se tiene de su esposa y las escenas sexualizadas de la relación de Michelle Salas, pero el productor dijo que no ha visto la serie y que prefiere no opinar de la vida de los demás.

Actualmente Sergio Mayer está participando en las elecciones realizadas el día de hoy 06 de junio como candidato a diputado por el Distrito 06.

