Lolita Cortés criticó el vestuario de Ximena Córdoba y cuestionó el movimiento de caderas de Marisol González en “Las estrellas bailan en hoy”

En este inicio de semana, el reality “Las Estrellas bailan en Hoy” comenzó recordando la inesperada salida de Paul Stanley y Tania Rincón debido a los compromisos laborales de la conductora, pues el tiempo ya no le era suficiente para seguir dando su mejor esfuerzo en la competencia.

Entre lagrimas, Tania Rincón se despidió del programa asegurando que era una actividad que le gustaba hacer pero que ya no tenía el nivel de sus compañeros. Además, la presentadora comentó que lo mejor del reality fue tener como pareja al comediante: “Me motivaba ensayar (...) es el mejor compañero que pueden tener en la vida”.

La primer pareja en pasar al centro de la pista fue la compuesta por Moy Muñoz y Marisol González. Durante los ensayos, la conductora dijo que su principal reto era aprender a mover las caderas al ritmo de la música, en especial porque decidieron bailar samba. Por su parte, el ex futbolista del América comentó que lucharían por conseguir otra calificación perfecta.

Después de su participación, la pareja se posicionó frente al jurado, quienes confirmaron la falta de movimiento de caderas. Andrea Legarreta comentó Marisol no movió su cadera a la par de la canción. Latin Lover les recordó que hay géneros que les favorecen y los hacen sentir más cómodos en comparación con otros.

Por su parte, Lolita Cortés recordó que en la primer semana vio cómo la modelo se rompió en llanto porque pensaba que no iba a poder mantener el ritmo de la competencia, sin embargo, al día de hoy sigue dentro del show. También, les recomendó ver videos de bailables y sugirió que Marisol siga el paso del futbolista.

La pareja se presento con trajes en tono piel con detalles en rosa, con lo que la modelo pudo presumir su espectacular figura. Incluso, ambos coordinaron el peinado. En comparación a otras de sus presentaciones, Marisol y Moy bajaron de calificación alcanzando tan sólo 22 puntos. Como comentario final, ambos concordaron en que seguirán esforzándose para ser mejores.

Ximena Córdoba y Raúl Coronado fueron la segunda pareja en competir. Con la canción Tutti frutti, los concursantes bailaron una canción clásica del género rock and roll a pesar de que en los ensayos manifestaron que ambos tuvieron problemas en aprenderse la coreografía porque contaron con poco tiempo para ensayar.

La modelo colombiana lució un traje inspirado en la década de los 50 blanco con estampado floreado. Por su parte, el actor utilizó un pantalón entubado blanco y una camisa satinada en el mismo tono. No obstante, su vestuario fue criticado al final por “La juez de hierro”.

Cuando concluyeron su presentación fueron frente al jurado para recibir las criticas y comentarios sobre su bailable. La conductora de Hoy dijo que le gustó mucho su presentación porque notó que se vincularon perfecto en los pasos.

El ex luchador concordó con su compañera y añadió que todos los elementos que compusieron su baile estuvieron adecuados a pesar de que considera que no fue su mejor presentación: “Hubo conexión como pareja, la interpretación me gustó y las cargadas”.

“La juez de Hierro” externó su disgusto por el vestuario y el peinado de la colombiana, pues comentó que ambos factores representaron obstáculos para su baile. Al saber que Ximena lo pidió así dijo: “Que vergüenza, mal por ti”. Por otro lado, reconoció el trabajo de Raúl a quien lo llamó “buen líder”.

Al final, la pareja se posicionó en la cima de la tabla de posiciones de la octava semana del reality con 27 puntos y en segundo lugar quedaron Marisol González y Moy Muñoz con 22.

