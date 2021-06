Susana González denunció el uso indebido de su imagen durante las campañas electorales

La actriz denunció, a través de su cuenta de Instagram, que se estaba utilizando su nombre para propaganda (Foto: Instagram / @susanagonzalezdr)

Susana González denunció con un video que su imagen estaba siendo usada sin su permiso en redes sociales para invitar a sus seguidores a votar el próximo 6 de junio por un político, con el cual ella no está ligada.

La actriz, evidentemente molesta, dijo que se había encontrado con una serie de publicaciones de una página de Facebook, en la que se aseguraba ser ella y se invitaba a la población a emitir su voto a favor de una persona. Se dijo preocupada por el uso de su imagen con motivos de propaganda y quiso advertir que nunca se ha involucrado con algún partido.

“Por supuesto que yo voy a salir a votar, por su puesto que a mí me importa el futuro de mi país, porque aquí es en donde me quiero quedar, quiero estar con mi familia aquí en México. No me gusta lo que están haciendo y me parece muy grave”, dijo González en Instagram.

González se mostró enojada de uso de su imagen, pero invitó a la población a votar este 6 de junio (Foto: Instagram / @susanagonzalezdr)

Aclaró que no se va a presentar en ningún tipo de mitin ni está convocando a ningún lugar ni está invitando a apoyar algún partido político y pidió ayuda para reportar a la cuenta que está utilizando su imagen para dar estos mensajes.

“(Están) engañando a la gente, porque eso es lo que están haciendo. No se vale, me da mucho coraje. [...] Lo que si les pido, y eso si se los estoy pidiendo: por favor, salgan a votar. [...] Ojalá sepamos elegir bien y sea lo mejor para todos, por el bien de nuestro país”, finalizó su denuncia la actriz.

Compartió el perfil falso, en el que se invitó a la gente de Caleras, Zacatecas, lugar de donde Susana es originaria, a votar por una coalición.

Susana González compartió la publicación del perfil falso (Foto: Instagram / @susanagonzalezdr)

“En lo particular, intento no participar en la política desde hace años, pero de corazón le deseo a todos los calarenses que les vaya muy bien y que elijan a quien en verdad sepa representarlos y defenderlos en todo momento. Les invito a que le pongan Ángel (Gerardo Hernández) a su voto!!”, se lee en la publicación del perfil falso.

En el mismo mensaje la supuesta actriz de Imperio de mentiras también invita a sus seguidores a organizar una convivencia oficial próximamente y finaliza con varios hashtags de empoderamiento femenino como “#femalepower”.

El post tiene varias reacciones y comentarios en los que gente le pide no opinar de política de un lugar en el que no vive desde hace varios años, además de compartir con ella cómo ha sido el trabajo del candidato a la coalición Va por México.

Entre las imágenes, se encuentran capturas de pantalla de la respuesta que supuestamente la actriz dio a los comentarios de gente que no estaba de acuerdo con ella (Foto: Instagram / @susanagonzalezdr)

Supuestamente, González habría respondido a los comentarios recalcando que, a pesar de no estar en la política durante muchos años, sólo quería dar su opinión y pide que no la ataquen por ello.

“Reitero que dentro de mi post sólo deseo que le vaya muy bien a Calera y su gente, lo hago de la manera más respetuosa posible [...] No entiendo sus indirectas, aunque siento más que nada que es ataque de su parte”, se lee en una de las respuestas.

Posteriormente, la actriz de Por siempre mi amor, compartió cuál es su verdadero perfil de Facebook, en el cual no se utiliza su nombre completo como en el falso, sino sólo “Susana González DR”.

