La verdad de la presentación de Maná en la boda del Canelo: cuánto costó y cómo se pactó el evento

El campeón mundial de peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Saul "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gómez, saludaron al salir de su boda en la catedral de Guadalajara, estado de Jalisco. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

A unas semanas de que Saúl “El Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez unieran sus vidas en medio de una majestuosa y lujosa boda, continúan surgiendo los detalles detrás del enlace llevado a cabo en Guadalajara y que acaparó la atención de todo México.

Uno de los detalles que más polémica causó recién celebrado el enlace fue el costo de las agrupaciones que se presentaron en el evento, ya que se dijo que Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules, gozaron de sus sueldos habituales que van de los USD 400,000 (cerca de 7,951,604 pesos) a los 70,000 (1,391,530).

A unas semanas de distancia, el mismo vocalista de la banda de rock, Fher Olvera, contó cómo se concretó esta histórica presentación en la boda del pugilista tapatío y la madre de su hija menor, ya que está muy lejos de haber ocurrido como se dijo en un principio.

De acuerdo con el catautor, esta presentación se hizo como un acuerdo de amigos, que consiste en la colaboración de un videoclip musical y hasta un acceso preferencial a algunas de sus cotizadas peleas.

La verdad de la presentación de Maná en la boda del Canelo

“Cobrar, no vamos a cobrar, mejor algún día nos haces un videito con nosotros y me pasas a una pelea y me das al mejor sitio y listo”, confesó entre risas el cantante mexicano.

“Ya nos conocíamos porque su entrenador es un cuate mío cercano. Le dije ‘oye brother pues no tocamos en bodas. Hace 30 años que no tocamos en una boda, no sabemos ni cómo manejar una boda’, me dijo ‘ustedes tóquenle y todo eso’”, añadió sobre la forma en la que se pactó la exclusiva presentación.

Olvera recordó que el Canelo tuvo una petición especial para la agrupación tapatía: “‘Para la onda del vals cómo le hacemos’, (preguntó el cantante) ‘ahí sí te voy a pedir la de Bendita tu luz y la de Mi verdad que va mucho con Fernanda y conmigo’ (respondió el joven boxeador)”, concluyó el músico.

Enormes arreglos florarles, mantelería especial, un menú gourmet, los vestidos de diseñador exclusivo y hasta las presentaciones de Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules pronto se posicionaron como lo más especial dentro de la ceremonia religiosa y fiesta de cuento de hadas del pugilista y modelo mexicana.

Y no es de extrañar que el boxeador y su ahora esposa tiraran “la casa por la ventana” como se dice en México, ya que ellos están acostumbrados a presumir la fastuosa vida que llevan y los ha colocado dentro de la élite mexicana con grandes casas, autos costosos y ahora uno de los enlaces más lujosos vistos dentro de la farándula nacional.

primer baile boda canelo (video: IG @gonzalezhelfon)

Gracias a videos y fotografías de los asistentes, se supo que los primeros en tomar el escenario fueron Maná, el grupo liderado por Fher Olvera, quienes interpretaron sus más grandes éxitos como Corazón Espinado, Mariposa Traicionera, Oye Mi Amor y Bendita tu Luz, dicho tema fue el primero que bailó la pareja de recién casados.

Los siguientes en apoderarse del escenario fueron Los Ángeles Azules. La agrupación originaria de la alcandía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, entonaron temas como 17 Años, El Listón de Tu Pelo, y Cómo Te Voy a Olvidar.

Los últimos en subir al escenario y que estuvieron en él hasta casi las 05:00 horas, fue La Banda El Recodo. Se tiene entendido que la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, fue la encargada de cerrar con broche de oro, logrando uno de los mejores momentos de la noche: un dueto con la estrella de la bachata, Prince Royce.

