“Se notaba a leguas lo turbio”: Aislinn Derbez sobre el caso de Ricardo Ponce

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

La actriz mexicana Aislinn Derbez se pronunció sobre el caso del conferencista Ricardo Ponce, quien fue acusado de crear una “secta” para abusar sexualmente de las mujeres que acuden a sus retiros espirituales, y refrendó su apoyo a la youtuber Marie Wink, quien lo denunció.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Aislinn opinó que Ricardo Ponce y todo su proyecto “se notaba turbio a leguas” y destacó que el problema es que hay muchos depredadores sexuales haciéndose pasar por líderes espirituales.

“A este tipo se le notaba a leguas lo turbio. Pero el problema es que hay muchos haciendo lo mismo, ya sea para acosar sexualmente, sacar dinero o por pura adicción al poder”, opinó la intérprete, quien además invitó a sus seguidores a tener cuidado con lo “que elegimos creer”.

FOTO: Instagram/@aislinnderbez

“Creo que es demasiado importante no endiosar a otras personas creyendo que ellos nos van a salvar y mejorar nuestra vida. Por eso debemos ser siempre muy cuidadosos con lo que elegimos creer”, concluyó en la historia.

A la postre, desde la red social, la protagonista de A la mala pidió legislar en materia de “cultos de superación como fachadas de tráfico y abuso sexual” y retomó un mensaje del empresario y ex Subsecretario de Turismo del Gobierno de México, Simón Levy.

En la cuenta de Instagram, Aislinn difundió un tuit de Simón, en el cual se lee: “Convoco a abogados penalistas, a psicólogos, educadores, y desarrolladores de tecnología a la creación de una Propuesta de Ley Anticulto, que evite en definitiva el utilizar cursos o cultos de superación como fachadas de tráfico y abuso sexual, como Ricardo Ponce o el caso NXIVM”.

(Foto: Instagram / @ricardoponce)

Fue el domingo pasado, cuando la youtuber Marie Wink denunció al famoso conferencista mexicano Ricardo Ponce por presuntamente haber creado una secta sexual, en donde se manipularon y abusaron sexualmente de mujeres.

“Caí en lo que yo considero un culto sexual disfrazado de sanación espiritual”, comenzó en su relato compartido desde un video en su canal de YouTube. Marie explicó que decidió denunciar públicamente los actos de Ricardo porque se hace responsable de aquellas personas que hayan caído en la secta por haberlo recomendado a través de sus historias de Instagram.

En los 50 minutos del video, Marie narró su experiencia en uno de los retiros de Ponce que se llevó a cabo en enero pasado en Bacalar, Quintana Roo. Durante aquel encuentro, el conferencista que se jacta de ser el “creador de la auto sanación”, comenzó a insinuarse sexualmente a Marie, hasta que la forzó a tener relaciones sexuales.

(Foto: Captura de pantalla YouTube Instagram / @ricardoponce)

Marie también reunió el testimonio de otras cuatro personas y presentó imágenes de sus coloquios, en donde Ponce aparece tocando indebidamente a su asistente, con el pretexto de ejemplificar cómo “una mujer sufre por tener una herida en su chacra sexual”.

Entre lágrimas, la youtuber habló de algunas secuelas psicológicas que padece debido al abuso de Ricardo: “Sentí que fui parte de algo muy sucio y muy barato, y también afrontar el hecho de que las mujeres, históricamente, hemos sido usadas como ganado sexual y sigue pasando en pleno 2021, y yo había sido parte de eso”.

Por su parte, Ricardo publicó un breve comunicado en redes sociales, en donde tachó la situación como una “difamación”: “Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con HECHOS y no con especulaciones”.

Foto: Instagram/@ricardoponce

“Gracias Valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento”, concluyó en el comunicado disponible en su cuenta oficial de Instagram.

