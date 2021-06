La decisión de Lucero que pudo cambiar su vida junto a Mijares

Lucero y Mijares se casaron un 16 de enero 1997 (Foto: Las Estrellas)

Durante una entrevista con TVNotas, la cantante Lucero reveló que es gracias a una importante determinación que sus hijos existen, pues la firma de un contrato la habría impedido de embarazarse por un largo periodo de tiempo.

En la conversación con Alberto Peláez, admitió, para comenzar, que en algún punto de su vida su sueño estuvo centrado en convertirse en dentista o atleta, sin embargo su éxito como actriz la hizo no seguir esos caminos.

Lucero explicó que cuando ya estaba casada con Manuel Mijares, le ofrecieron firmar un contrato con estrictas clausulas que no le habrían permitido formar una familia:

Me ofrecieron firmar un contrato para hacer una serie en Nueva York, tenía que firmar exclusividad por 7 años, vivir allá y no podía embarazarme por la cuestión de la serie; sin embargo yo no le iba a decir a mi marido: ‘Vámonos a Nueva York y no tengamos hijos’. Yo no quise renunciar a eso y hoy tengo dos hijos maravillosos, mi familia es lo más importante del mundo

Aunque actualmente ya no forman una pareja, Lucero y Mijares tuvieron dos hijos durante el tiempo que duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

Durante la entrevista de esta revista, la ex integrante de Chiquilladas reveló que Manuel Mijares comenzó a gustarle desde la película Escápate Conmigo (1987). “Desde que hicimos una película juntos me empezó a gustar muchísimo y formamos una linda familia”, explicó.

Respecto a sus hijos, la cantante explicó que Lucero y José Manuel son su prioridad, actualmente ambos son adolescentes y recientemente acompañaron a sus padres en el concierto virtual Siempre amigos, el cual se llevó a cabo el pasado 22 de mayo.

“Ellos son mi prioridad, daría mi vida por ellos sin pensarlo, que me corten las piernas, los brazos, la cabeza, todo por ellos”, reconoció. Respecto al talento para cantar que tiene su hija Lucero, destacó durante la entrevista que sin duda ella le gana y se declaró su fan.

Concierto Siempre Amigos (Foto: Instagram / @ocesa)

“Yo creo que ya me ganó, yo hubiera querido cantar así a su edad, es mi ídola, y un día junto con José Manuel, ellos serán los que nos guíen de la mano literalmente, nos van a ayudar a caminar tal vez si no podemos, como cuando nosotros los llevábamos de la manita”, expresó.

Durante la entrevista la cantante recordó a su mamá y reconoció que fue gracias a ella que llegó al lugar en el que hoy se encuentra:

“Si no fuera por ella yo creo que no hubiera llegado a los lugares a los que he llegado. Ella siempre oyó mis plegarias de llevarme a la tv, a los 10 años me llevó a las audiciones de ‘Chiquilladas’, siempre ha sido mi mánager y le agradezco todos los días”, platicó.

Lucero compartió esta foto de su infancia el 30 de abril (Foto: Instagram/@luceromexico)

En un episodio de su podcast, Lucero Hogaza León (su nombre completo) dijo que en la década de 1980 había tantas cosas nuevas para ella y se divertía tanto que estaba ilusionada todos los días.

Su mamá siempre procuró su educación y le dijo que si quería ser famosa, debía mantener buenas calificaciones en la escuela.

El inicio de la carrera musical de Lucero tiene origen en su infancia, a los 10 años realizó una audición para el programa de variedades Alegría de Medio Día el cuál se transmitía por el Canal 2 de Televisa.

De acuerdo con su sitio web, conquistó con su guitarra a César González ‘El Pollo’, quien le dio un espacio en este programa estelar al lado de otros talentosos niños como Aleks Syntec, Usy Velasco, Carlos Espejel y Ginny Hoffman.

