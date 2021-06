Esto es lo que Michelle Salas podría hacer legalmente contra “Luis Miguel: la serie”

L a joven de 31 años podría acudir a la vía legal contra el show transmitido por Netflix (Fotos: Archivo Twitter @_nerdygal // Instagram @michellesalasb)

Michelle Salas podría actuar legalmente -en caso de que quisiera- contra la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, donde se representó sin su consentimiento el despertar sexual entre ella y el personaje de “Mauricio Ambrosi”, quien en la vida real sería Alejandro Asensi.

Guillermo Pous, abogado de las celebridades, mencionó para Ventaneando que la joven de 31 años podría acudir a la vía legal contra el show transmitido por Netflix.

“Usar la imagen de una persona, no solo es en función de que se mencione su nombre; son los elementos que permiten identificarla. Es un uso no autorizado de su imagen y una violación a la parte más íntima de su persona”, remarcó el profesionista.

Asimismo destacó que Michelle puede actuar por la vía civil o administrativa por el uso no autorizado de su imagen, ataque a la personalidad, a la vida privada y a la intimidad.

en este tipo de producciones se realizan estudios para saber cuales podrían ser los reclamos (Foto: Willy Sanjuan/AP, archivo)

“En ambos casos, las consecuencias son diferentes. Por la vía administrativa una multa contra quien explotó su imagen y por la vía civil, reclamar los daños y perjuicios”, remarcó Pous para el programa transmitido por Tv Azteca.

Añadió que en este tipo de producciones se realizan estudios para saber cuales podrían ser los reclamos por parte de los personajes que aparecerán, pero que esperan que no sucedan.

“Todos tienen la alternativa, no tiene que ser una persona conocida. Todos tienen el derecho de impedir el uso de su imagen”, concluyó.

Cabe recordar que, tras el último capítulo de esta serie, Michelle Salas lanzó un comunicado en el que se mostró molesta por cómo es expuesta en la serie biográfica de su papá.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió que después de haber enfrentado los rumores que han surgido después de los más recientes episodios de la serie de Netflix que narra la vida del “Sol”, no sólo ella resultó afectada al haberse hecho pública información sobre su vida, sino que toda su familia resiente los comentarios que nacieron a partir de ello, y es algo que le duele.

Michelle declaró que su privacidad e intimidad fue violentada por su padre, Luis Miguel (Foto: Instagram / @michellesalasb)

Su comunicado comienza diciendo que lo que escribió es algo que le cuesta trabajo expresar, ya que no es un tema laboral, sino de su vida personal, su familia, su infancia y su vida íntima, además de que fue algo que no se expuso “de la mejor manera”.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, se lee en su mensaje.

Aunque en ninguna parte de todo su comunicado decidió no mencionar el nombre de la serie, sí dijo que le parecía “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Durante esta segunda entrega dela bioserie, se profundizó en temas que conciernen a la vida amorosa de Michelle Salas durante su juventud y se retomó una de las polémicas más fuertes de la modelo, en la cual se destapó que tuvo una relación con el ex representante de su papá y mejor amigo, Alejandro Asensi.

