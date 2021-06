Natalia Téllez se disculpó con el “Burro” Van Rankin por ocasionarle un problema de salud

Natalia Téllez y el "Burro" Van Rankin han protagonizado varios momentos polémicos por sus bromas, uno de ellos le provocó un problema de salud al actor (Foto: Facebook@Jorge "El Burro" Van Rankin)

Natalia Téllez decidió pedirle disculpas públicamente a Jorge “Burro” Van Rankin por un accidente que le rompió los cristales del oído interno y posteriormente le causó problemas al actor.

En Netas Divinas, Téllez habló de su relación con su amigo y compañero, Van Rankin, y se dijo agradecida por permitirle bromear con él acerca de aspectos por los que puede sentirse atacado.

Ante sus comentarios, Paola Rojas, también conductora del programa, le dijo que no había de qué preocuparse si en realidad le hace “homenajes permanentes”, a lo que Natalia contestó que no siempre es así, pues una vez afectó severamente los sentidos del “Burro”.

Van Rankin y Natalia han sido amigos por varios años y ambos han soportado bromas que han llegado a ser polémica (Foto: Captura de pantalla)

Entre ellos era normal quitarle la silla el uno al otro en algún descuido que tuvieran, por lo que, como solía hacerlo, un día Natalia hizo que el presentador cayera, pero haciendo que su cabeza del lado izquierdo golpeara directamente contra el suelo.

A pesar de que Van Rankin en ese momento reaccionó divertido ante la situación y se levantó sin hacer notar ninguna molestia, al día siguiente tuvo que dejar sus actividades debido a que presentó serios problemas al tener rotos los llamados “cristales” que permiten el equilibrio.

“Me sentí como una mierd* de persona y de hecho Burro... pido una disculpa pública, nunca me la fue a armar de ped*. Fue algo muy grave y, claro, después me quitó la silla y casi me descalabra”, dijo la también actriz de 40 y 20.

Natalia agradeció la amistad de Jorge Van Rankin (Foto: Instagram / @natalia_tellez)

Los cristales del oído interno, también llamados otoconias, ayudan a mantener sensibilidad de la gravedad, lo que permite que tengamos equilibrio. Cuando se llegan a romper provocan fuertes mareos, hasta el punto de desarrollar vértigo.

Natalia también defendió que Van Rankin es una persona que en su amistad siempre la ha tratado con mucho respeto, contrario a lo que, dijo, piensan muchas personas. Según relató Téllez, el “Burro” normalmente es criticado por mostrarse en televisión muy dispuesto a coquetear con cualquier mujer, pero ella aseguró que en persona es muy diferente.

Paola Rojas también compartió que cuando comenzó a trabajar en radio, Van Rankin solía caracterizarse por ser muy bromista y casi la asfixia en una cabina tras dejarla encerrada en ese pequeño espacio con sus “gases que comienzan a tener un efecto alucinógeno”.

Según dijo Natalia, Van Rankin no sólo suele intentar ser gracioso con quienes lo rodean, sino que ha sido de los compañeros más permisivos que se ha encontrado en el mundo del espectáculo y tiene un comportamiento muy noble cuando se encuentra alejado de las cámaras, por ello le agradece su lealtad.

En 2018 protagonizaron una cachetada que sorprendió a todos (Foto: Captura de pantalla)

La amistad entre varios actores se ha hecho presente en varias escenas que han protagonizado, en donde ella siempre busca molestarlo o lanzándole comentarios que podrían parecer ofensivos.

En 2018 durante un detrás de cámaras los atraparon jugando con la utilería del set de grabación del matutino Hoy y su interacción llamó la atención porque el actor le pedía a Téllez que le diera una cachetada con una esponja de maquillaje. El golpe sorprendió a los demás presentadores, pero finalmente todos se lo tomaron como una broma.

Su amistad les permitió caracterizar a una disfuncional pareja en la producción de Gustavo Loza 40 y 20. Ella siendo alumna del profesor de arquitectura, Paco, decide comenzar una corta relación con él a pesar de que la diferencia de edad los orilla a terminar su noviazgo al poco tiempo.

