Por qué Amanda Miguel no desea conocer el género del bebé que espera su hija Ana Victoria

La familia Verdaguer Miguel es una de las más famosas en el mundo del espectáculo latino (Foto: Efe)

Desde que la cantante Ana Victoria reveló que sería mamá próximamente, la expectativa está puesta en la famosa familia de intérpretes que lideran Amanda Miguel y Diego Verdaguer, veteranos artistas que muy pronto se verán convertidos en abuelos primerizos.

Y es que los fans de Amanda ya tenían algún tiempo anhelando ver a su estrella convertida en abuela, situación que está a punto de cristalizarse pues la hija de la cantante pronto dará a luz una criatura de la cual la familia prefiere no conocer el género.

Así lo expresó la futura abuela, quien aseguró que se encuentra feliz porque verá crecer su familia próximamente, pero desea conservar la ilusión y expectativa sobre el bebé hasta el día que nazca:

La pareja de veteranos cantantes es una de las más duraderas del ambiente artístico (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

“Hemos perdido tantas cosas, que por lo menos conservemos eso de tener la sorpresa de no saber qué es, pero por un lado se me complica mucho elegir el ajuar del baby porque no es tan fácil comprar cosas neutral, aunque son divinas las cosas neutrales, gris, blanco, amarillo, verde…”, contó la cantante de Él me mintió en una videollamada con el programa Ventaneando.

Y pese a que la artista nacida en Argentina será feliz con la llegada de un varón o una niña, sí expresó qué le hace más ilusión respecto a la personita que vendrá a agrandar su famosa familia:

“Yo lo que digo es que venga sano, a mí me encantan las niñas, arreglarle los zapatitos, y todo tan mona, tan linda, el varoncito también, a Diego le fascina la idea de un varón. Igual si es niña, bueno, las niñas qué cariñosas son con los abuelitos, con los papás”

Ana Victoria se casó en septiembre de 2019 con Michael Villalobos (Foto: @soyamandamiguel, @soyanavictoria/ Instagram)

La familia ya ha comenzado con las celebraciones y para compartir su alegría ya este fin de semana se realizó el primer baby shower en el que Ana Victoria convivió con amigos y alguno familiares, quienes le expresaron sus mejores deseos ahora que será madre primeriza:

“Fue una fiesta divina llena de amor de purasmujeres amigas mías, la verdad que había dos hombres nada más, el esposo de una amiga y mi esposo, o sea eran todos los hombres y puras mujeres. Nos la pasamos divino, cantamos, llegó mariachi, el pastel una belleza, el mío, el de Ana Victoria, la mesita de dulces, todo tan bonito, estético, arregladito, pusimos gente a que nos ayudara, que después en mis redes todo mundo me decía ‘qué hermoso, quién hizo esto’”, añadió la futura abuela, quien escogió artesanías de estilo mexicano para hermosear el evento de su hija.

“México tiene un arte maravilloso del cual me enamoré siempre y la fiesta de ayer fue super estética, llena de flores adornadas, preciosísimas, “bebé en camino” y toda la mesa de regalos. Nos pusimos a cantar, sí era festejo, todos los vecinos por acá decían ‘hasta por acá se escucha el mariachi’”

La pareja se caso en California y pasó su luna de miel en Hawaii (Foto: @soyanavictoria/ Instagram)

Respecto al bebé que verá la luz el próximo mes de octubre, la esposa de Diego Verdaguer destacó que la familia buscará que obtenga dos nacionalidades, pese a que nacerá en territorio estadounidense:

“Yo creo que en Los Angeles (va a nacer) porque Ana Victoria está viviendo allá con su esposo, es americano seguramente veremos la manera de que también se pueda dar la oportunidad de que sea mexicano por el amor, por el cariño que también le tenemos a México”, expresó. Amanda contó que su hija está muy sensibilizada con el momento histórico por el que atravesamos, por lo que su maternidad cobra un tinte de consciencia:

“(Su embarazo lo está llevando) muy diferente a mí, yo recuerdo cuando tuve a Ana, fue muy diferente, ella está muy sensible, muy consciente de lo que es traer un hijo al mundo en estos momentos en los que el mundo está tan castigado, pero está muy contenta, a ella ya se le nota su pancita, ayer tomamos fotos también, está muy linda y anda muy sensible, tiene mucho sueño todo el tiempo, no toma por supuesto nada de alcohol, nada de café, come super sano”, finalizó la cantante.

