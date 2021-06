“Es extraordinario”: Issabela Camil habló de las cualidades de Sergio Mayer en la intimidad

La actriz y el político están casados desde 2009 (Foto: Instagram @issabelacamil_)

Con la llegada del capítulo final de Luis Miguel: La serie, las personas implicadas en la trama y en la vida real del cantante podrán tener un respiro, pues su vida no será más tema de especulación y rumores. Tal es el caso de la actriz Issabela Camil, representada en la ficción bajo el nombre de “Érika” por Camila Sodi.

Tras varios meses en bajo perfil luego de que a finales del 2020 sufriera la pérdida de su padre, el señor Jaime Camil Garza –a quien por cierto también se alude en la bioserie de “el sol”- la actriz ha retomado sus apariciones en los medios de comunicación.

La esposa del diputado Sergio Mayer acudió como invitada al programa Montse y Joe, donde compartió aspectos de su vida personal, como el desempeño de su marido en la intimidad. Y es que en plena charla Issabela fue cuestionada por Montserrat Oliver sobre si le daban celos las escenas románticas de su esposo en televisión. Así contestó la hermana de Jaime Camil:

En diciembre de 2020, Issabela Camil sufrió la pérdida de su padre, el empresario Jaime Camil Garza, quien falleció por un problema vesicular (Foto: Cuartoscuro)

“No me dan celos, cuando Sergio actuaba y hacía sus novelas y eso… o sea tampoco me pongo a ver así de ‘a ver, esta escena…’”, contó en primera instancia asegurando que no se mantiene al tanto de los pasados trabajos actorales de su pareja.

Sin embargo Issabela, cuyo nombre real es Érika Ellice Sotres Starr, admitió que en la trama de una telenovela en particular, su marido protagonizó escenas candentes que tampoco quiso ver:

“Tuvo una escena con un personaje, hacía un personaje italiano y sí le tocaba con una actriz, con Sabine Moussier y no vi nada, pero sabía que eran como cachondas”, añadió ante las risas de las conductoras que, entre bromas, le preguntaron cómo era Sergio Mayer en “en aquellito, en el pum pum arribota”, refiriéndose a las relaciones íntimas, a lo que la actriz destacó las cualidades del político de Morena:

Sergio Mayer e Issabela Camil durante la alfombra roja de la presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021 (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“Si supieras lo bueno que es Sergio, no hay que meternos en eso… es extraordinario”, revelo Issabela ante la sorpresa de Montserrat, quien le recomendó mejor no contar las “bondades” de su pareja a fin de no “causar envidias”. Así lo dijo: “No se presume al marido porque luego te lo quieren bajar”.

Su imborrable pasado al lado de Luis Miguel

En alguna ocasión Luis Miguel ha descrito a Issabela Camil como el amor de su vida, y es que el intérprete estuvo unido a ella por casi siete años. Sin embargo, sobre el tema ella ha sido muy discreta y se ha mostrado tajante desde la preproducción de la bioserie de Netflix y Telemundo: nunca accedió a contar su historia con el cantante.

Y aunque aún no quedan del todo claras las razones por las cuales la actriz terminó su relación con Luis Miguel, en distintas ocasiones la madre de ella, la ex modelo estadounidense Tony Starr ha declarado el cariño que toda su familia siente por el hijo de Luisito Rey.

Issabela asegura que no ha visto ni un capítulo de la serie donde aluden a su persona (Fotos: Instagram @lmxlm // @fans_de_issabela_camil)

“Era como un hijo nuestro por muchos años y por circunstancias la amistad se alejó, pero viendo todo lo que están publicando y haciendo de Luis Miguel, nos trae memorias maravillosas, fue verdaderamente como un miembro de la familia”, contó la mujer recientemente para la cámara de Ventaneando.

La ex modelo compartió que Issabela y “Luismi” se conocieron siendo tan solo unos niños a los 10 años, y que al principio eran como hermanos; no sería sino hasta que cumplieron 18 años cuando se vieron con otros ojos y nació el amor. Esto sucedió luego de que la hija de Jaime Camil terminara su relación con Federico de la Madrid, hijo del ex presidente de México Miguel de la Madrid.