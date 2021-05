Sergio Mayer enfrentó las especulaciones sobre el romance de Issabela Camil y Luis Miguel: “Estoy con la mejor mujer del mundo”

(Foto: Sergio Mayer / Instagram)

Luis Miguel, la serie continúa generando gran polémica. A unos días del estreno del sexto capítulo, donde se mostró un lado más amplio de la relación entre el cantante e Issabela Camil, Sergio Mayer fue cuestionado sobre su postura ante el romance que su esposa sostuvo en la década de los 90.

El diputado celebró sus 55 años en medio de un fastuoso festejo al lado de sus amigos más queridos y algunos miembros de la prensa, quienes no tardaron en preguntarle por sus sentimientos ante el resurgimiento de la historia de amor juvenil de la hija de Tony Star y Jaime Camil.

El actor, que ahora se desempeña en la política, descartó tener recelo sobre los afectos de su esposa hacia Luis Miguel e incluso recalcó que su esposa es “la mejor mujer del mundo”.

“No tengo ninguna opinión. Lo que te puedo decir es que mi mujer y yo somos felices. Le agradezco a la vida que la haya puesto en mi camino con una familia extraordinaria y maravillosa”, dijo en el encuentro con los medios de comunicación.





“Me preguntaban si yo envidiaba alguna cosa y no, no envidio absolutamente nada. La familia que tengo y mujer que tengo se nota y hay cosas que no se pueden ocultar. Por qué me van a dar celos si estoy con la mejor mujer del mundo, celos de qué”, concluyó muy seguro del matrimonio que ha consolidado al lado de Issabela desde 2009.

Incluso en su cuenta de Instagram publicó instantáneas al lado de su esposa, al que le dedicó un emotivo mensaje: “Todo es amor si estamos juntos los dos”.

Ésta no es la primera vez que Mayer reacciona a este tipo de cuestionamientos, pero es cierto que la postura de la misma Issabela Camil, nombre real del personaje de nombre “Erika” en Luis Miguel, la serie, la que causó más revuelo hace unos días, cuando aseguró que no dio autorización para contar su historia de amor.

Y es que el la actriz habló de lo que Camila Sodi y Diego Boneta han mostrado en el proyecto biográfico, donde la han mostrado interesada en el “Sol de México” pero también dispuesta a continuar su vida sin él, como pasó en la realidad.

En entrevista con los medios de comunicación, Issabela enfureció ante la insistencia de los medios de comunicación, a quienes aclaró que no dio su autorización para ser incluida en esta serie biográfica, aunque entiende que está basada en la visión de Luis Miguel.

“No es tan importante (para demandar). Yo no tengo nada que esconder, es de dos personas y cada quien tiene su manera de contar su historia. No es nada más mía, no me pertenece, no tengo los derechos firmados de qué, es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza, pero no, es algo que pasó”, dijo al visitar una exposición de arte recién inaugurada.

Añadió que aunque ella no ha querido contar los detalles de este romance en público, sí ha conversado del tema con sus hijas Victoria y Antonia, pero es ésta última quien sí está muy interesada en la vida de su mamá.

“Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada qué ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y es hermoso, en ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán todo lo que quieran saber”, concluyó.

Issabela Camil había guardado silencio desde el estreno de la primera temporada de Luis Miguel, la serie hace tres años, pero ante la insistencia de los medios de comunicación rompió el silencio sobre el amor que vivió con el cantante por casi siete años.

Y es que en los capítulos estrenados recientemente se ve el declive del amor que vivió su esplendor en la década de los 90 y que finalmente concluyó hace más de 25 años.

