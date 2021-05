Así se veía Issabela Camil en la época de su romance con Luis Miguel

´Erika´ empezó su trayectoria como actriz a mediados de la década de 1990 en pequeños papeles y obras teatrales. (Foto: Instagram @issabelacamil_)

En Luis Miguel la Serie, Issabela Camil (´Erika´ en la serie) ha tenido un protagonismo importante, ya que fue uno de los noviazgos más sólidos del cantante, también porque es hija del empresario Jaime Camil Garza, quien siempre apoyó al artista y hasta representó una figura paterna.

Y en este séptimo episodio ´Erika´ decidió irse a vivir con Luis Miguel, aunque volvieron a tener una discusión porque “el sol” siempre estuvo ocupado. Por esto y otras razones, su relación tuvo su fin.

Erika en los premios TVyNovelas en 1985 haciendo compañía a Luis Miguel (Foto: captura de pantalla Youtube/Luis Miguel Vlogs)

Como se vio en la primera entrega de Luis Miguel, la serie, los Camil ayudaron en más de una ocasión al cantante, no sólo ofreciéndole ayuda para realizar un pago a la Secretaría de Hacienda, sino también compartiendo vacaciones juntos.

Y en uno de los capítulos de la primera temporada “el sol de México” se va a vacacionar a Aspen con la familia de Jaime Camil, lugar en el que sucede el reencuentro entre Luis Miguel e Issabela.

Erika Ellice Sotres Starr, el verdadero nombre de Issabela, nunca contó muchos detalles de su vida privada, porque ha sido muy hermética con el tema, en cambio su mamá Tony Starr ha revelado la mayoría de los acontecimientos que se conocen de esta relación.

Con apenas 22 años, y sin saber nada acerca del paradero de su mamá, Marcela Basteri, Luismi se apoyó en su entorno más íntimo: su novia Erika y sus padres, el actor Jaime Camil Garza y su mujer Tony Starr (Foto: Gente)

La viuda de Camil habló de esta situación en una entrevista para Ventaneando: “Se conocieron cuando él y ella tenían 10 años, 11 años y eran como hermanos”. Es decir, en el año 1980.

Starr explicó que ambos comenzaron a salir cuando cumplieron la mayoría de edad, luego de que Luis Miguel volvió de los Estados Unidos: “Regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”.

La versión que nos ha dado la serie de los problemas que tenían ´Erika´ y Luis Miguel, eran generados principalmente por el intérprete de Tengo todo excepto a ti, ya que este no tenía el tiempo suficiente para su relación y era algo que ella no quería estar soportando.

Actualmente la Actriz está casada con el actor y diputado Sergio Mayer,

En otra entrevista para Ventaneando Tony Starr confesó que Issabela Camil “nunca quería estar en esos momentos de gente y prensa”, lo que generó distanciamiento entre la aún pareja.

Además, si algo es sumamente conocido de la vida de Luis Miguel (y que también se ha reflejado en su bioserie) es que muchas mujeres pasaron por su vida. Sin embargo, Starr confesó en esa misma entrevista: “El amor de la vida de Micky, sin duda, es Issabela”.

Hay más detalles detrás de esta ruptura y sumados a los que reveló Tony Starr se comprueba la difícil situación que vivió la hija de Jaime Camil.

A Issabela Camil no le gustó que se hablara de su romance con Luis Miguel (Foto: Twitter)

Otra testigo del sufrimiento de ´Erika´ fue Lucía Miranda, exesposa de quien fue manager de Luis Miguel. En la entrevista para Ventaneando mencionó que:

“Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía ‘Lucía, ya no aguanto más cómo es posible’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo descansar unos cinco o seis años y después vuelves. Ella hizo su vida y no volvieron... fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel”, confesó la viuda de Hugo López.

En la serie, Camila Sodi interpreta a Erika (Foto: Netflix)

Miranda también coincide con Tony Starr “yo creo que fue uno de los amores que más quiso él”, declaró Lucía.

Ambos continuaron con su vida. Ella conformó una familia con el diputado Sergio Mayer y “el sol” ha tenido varias relaciones, la más relevante la vivió con Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos. Arámbula ya mencionó que hay restricciones sobre cualquier mención suya en la serie.

