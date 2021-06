Las imágenes de Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primera aparición pública como pareja (The Grosby Group)

Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron mostrarse públicamente por primera vez y no dejaron dudas de que volvieron a estar juntos en una nuevas fotos que los muestran abrazados mientras se dirigían a una cena romántica en Los Ángeles.

La pareja fue fotografiada abrazada mientras se dirigían al restaurante del hotel Pendry en West Hollywood. En un momento, la cantante de “On the Floor” incluso apoyó su cabeza en el pecho del director de “Argo”. Ambos lucían sonrientes y disfrutando de la compañía de otro.

Llegaron juntos al lugar en el auto de Affleck y se tomaron de las manos cuando entraron al restaurante. “Fueron muy cariñosos, muy tiernos”, declaró una fuente al sitio estadounidense Page Six. “Él la rodeó con el brazo todo el tiempo”, amplió.

El representante de J.Lo desde hace mucho tiempo, Benny Medina, y su socia, Elaine Goldsmith-Thomas, también participaron de la comida. Tras la cena, el actor fue visto fumando un cigarrillo en la entrada del lugar y luego partió con Jennifer.

Esta es la primera vez que el ganador del Oscar y la estrella de la música, de 51 años, se muestran en público tras refugiarse unos días en Miami, Florida, en la mansión que J.Lo rentó para ella y sus hijos. Tras ese breve descanso, Affleck, de 48 años, voló de regreso a Los Ángeles para pasar tiempo con sus hijos, mientras que Lopez permaneció en Miami, pero luego regresó la costa oeste para pasar tiempo con el actor.

Affleck y Lopez, que se separaron en 2004, comenzaron a verse nuevamente en abril de este año, luego de que J.Lo terminara su compromiso con Alex Rodríguez tras cuatro años de relación. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos, y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en una declaración conjunta en ese momento.

Una fuente le dijo a la revista In Touch que la pareja “no pierde el tiempo” y que ya tienen planes de vivir juntos. “En realidad es como si no hubiera pasado el tiempo”, señaló el informante, que agregó: “Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial”.

De acuerdo a varios medios locales, el actor ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de USD 28 millones que J.Lo tiene en Bel Air, Los Ángeles.

El romance comenzó en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

Los primeros encuentros fueron en la casa de la cantante en Los Ángeles y lejos de la prensa.

Unas semana después, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación.

Los actores protagonizaron una corta e intensa historia de amor que comenzó en el set de “Gigli” en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron.

Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. J.Lo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, llamados Emme y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre de Violet, Seraphina y Samuel.

Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. J.Lo estuvo a punto de casarse con Rodriguez, y Affleck encontró el amor en la actriz cubana Ana de Armas, de quien se separó en enero pasado tras un noviazgo de casi un año.

