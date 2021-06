“Vamos a hacer cosas muy emocionantes”: Eva Longoria se enfundó en la playera del Necaxa

Foto: Instagram @evalongoria

La actriz Eva Longoria anunció que es una de las accionistas del grupo Necaxa y lo celebró en Instagram al compartir una foto con el uniforme del equipo. Al momento, su publicación tiene 16 mil 666 me gusta y comentarios aduladores por hacer gala de su fanatismo por el futbol mexicano.

“¿Cómo bebo mi café ahora que me uní al grupo de propietarios del club Necaxa? Me siento muy bien y orgullosa. Encantada, especialmente porque vamos a hacer cosas muy emocionantes para el equipo.

Para empezar, estamos subastando el primer NFT que representa un interés real del 1% en un equipo deportivo profesional. ¡Sí, has oído bien! ¡Sé mi socio en el Club Necaxa en el país que amo mucho!”, se lee en la descripción de su publicación más reciente.

La también empresaria adelantó que busca socios ahora que se ha unido al club deportivo. En tanto, sus seguidores han expresado que se sienten orgullosos de que la famosa sea multifacética y ahora debute como una pieza clave en el futbol mexicano.

Incluso la leyenda del futbol, David Beckham la felicitó en redes sociales y aplaudió que la famosa entre al mundo del deporte. En tanto, aprovechó las historias de Instagram para dedicar un mensaje al equipo originario de la Ciudad de México. “¡Vamos Rayados!”, se lee en una de sus publicaciones.

“Felicidades, además de actriz, productora, súper mamá y ahora parte de un grupo de futbol soccer mexicano”, se lee también en uno de los comentario de la publicación de Longoria.

La protagonista de Esposas Desesperadas en los últimos años también creó su propia fundación filantrópica, ha escrito libros de cocina y lanzó su casa productora UnveliEVAble Enterteiment.

Ha sido reconocida también por ser una de las productoras de una de las franquicias más importantes de los últimos años: la saga de John Wick que protagoniza el amado por el público, Keanu Reeves.

De acuerdo con la revista Forbes, es una de las empresarias más influyentes y ha ganado el aprecio de los activistas por luchar por los derechos reproductivos de la mujer. La revista también constató que durante las últimas temporadas de Esposas Desesperadas, Longoria llegó a ser una actriz tan cotizada, que incluso ganó 375 mil dólares por episodio.

Al tiempo, Longoria exploró su talento como directora para Sony Pictures, pues dirigirá y protagonizará la comedia de acción Spa Day, una comedia de acción. De acuerdo con el portal de la revista Variety, Christine Pietrosh y Jessica Goldstein, que trabajaron con Longoria en la serie Telenovela, escribieron el guion de este proyecto del que se desconoce su premisa.

Longoria es más conocida por sus actuaciones, comenzó en la telenovela The Young and The Restless como Isabella Braña. Pero el salto a la fama lo dio como Gabrielle Solis en la serie Desperate Housewives, un papel que interpretó por casi ocho años.

Pero el trabajo de la actriz también se ha dado detrás de cámaras, pues ha producido varios shows como Devious Maids, la comedia de NBC, Telenovela la cual también protagonizó, y otros más. Su primer trabajo como realizadora fue el documental Latinos Living the American Dream y posteriormente dirigió capítulos de series como Devious Maids, Jane the Virgin, Telenovela, The Mick, black-ish, Grand Hotel o The Expanding Universe of Ashley Garcia.

A pesar de que aún no ha filmado su ópera prima como directora para el cine, Longoria tiene otros dos proyectos más en puerta para dirigir: Flamin’ Hot y 24/7. Todo esto no significa que haya dejado de lado la interpretación, ya que, por ejemplo, en 2019 participó en la película Dora and the Lost City of Gold junto a otros artistas hispanos como Eugenio Derbez, Isabela Merced (antes conocida como Isabela Moner) y Michael Peña.

