Incertidumbre por la millonaria herencia de Jenni Rivera: su hermana Rosie renunció a ser la albacea

Rosie Rivera se hizo cargo de los bienes de Jenni Rivera después de su muerte y durante 8 años (Foto: @rosierivera, @jennirivera/Instagram)

Michael Rivera, uno de los cinco hijos de Jenni Rivera, aún no tiene claro quién se hará cargo del manejo del patrimonio de su mamá y es que recientemente renunció a este cargo su tía, Rosie, quien lo heredó tras la inesperada muerte de “La Diva de la Banda”.

El pasado fin de semana, la hermana menor de Jenni Rivera publicó en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube, un video en donde explicó cuáles fueron los motivos que la orillaron a tomar la difícil decisión de abandonar la tarea que le encomendó la cantante de regional mexicano en su testamento, pues además de administrar sus bienes, la empresaria de 39 años se convirtió en CEO de la marca de la “Diva”.

Después de la polémica que se desató en los medios de comunicación por la noticia difundida por Rosie, el artista plástico Michael Marín respondió unas preguntas para el programa Suelta la sopa, en donde opinó sobre lo que está pasando en torno a su familia y aseguró que por el momento no han pensado en qué persona ocupara el puesto vacante.

Video: Suelta La Sopa

“No puedo decir mucho al respecto, tenemos que juntarnos y hablar del tema pero no tenemos a nadie en mente, tenemos que ver quién es la persona más adecuada para el trabajo”, dijo.

Si embargo, detalló cuáles son las principales cualidades que debe tener la persona que acepte el puesto, en especial, dijo que tiene que ser alguien con trayectoria en el manejo de negocios y que conozca la figura que hasta el día de hoy representa la cantante. El artista también afirmó que el nuevo albacea no será ni él ni ninguno de sus hermanos, porque no lo han platicado seriamente.

“Una historia de negocio, no alguien que esté comenzando, pero también alguien que entienda quién es mi mamá. No sé quién se prestará para hacerlo, definitivamente no seré yo ni ninguno de mis hermanos hasta ahora”, declaró.

El hermano de Chiquis Rivera aseguró que su hermana no será la nueva albacea (Foto: Instagram @chiquis)

El joven papá de 30 años se ve directamente perjudicado por la renuncia de su tía, ya que ella administraba el ingreso económico que le correspondía al ser uno de los hijos de la interprete de Basta ya, al respecto, “Mike” agradeció a Rosie Rivera por el trabajo que hizo y le reiteró su apoyo.

“Es un trabajo muy difícil. Creo que le echó ganas de la mejor manera por años. Mi tía, antes de todo eso, tenía sus propios sueños. Estoy contento, ha hecho un buen trabajo y ha hecho lo mejor que ha podido”, explicó.

Aunado a ello, el hermano de Jacqie Rivera reflexionó sobre los problemas familiares que han rondado por “Los Rivera” desde antes de la muerte de “La gran señora” pero que aumentaron posterior a su deceso. Con esta esperanza, “Mike” manifestó ser consciente sobre los inconvenientes pero que la renuncia de Rosie puede significar una mejoría en su relación.

La empresaria estadounidense renunció a ser la albacea de "La Diva de la banda" (Foto: Instagram / @rosierivera)

“El amor siempre va a estar ahí. Eso creo, ha sido un conflicto de intereses tener una familia tan cerca de los negocios, esperamos dejarlo atrás y que todos estemos contentos y bien, ponernos de acuerdo y sólo ser familia”, comentó.

Entre lagrimas, la empresaria estadounidense explicó en su video que el mayor anhelo que pesó en su decisión fue que quería recuperar su libertad para ser ella misma. Al juicio del público, algunos consideran que Rosie ha manejado adecuadamente los bienes de la cantante, pero hay quienes la cuestionan, pues no creyeron el discurso que dio en sus redes sociales.

