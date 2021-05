“Estoy gordo, viejo, poco atractivo”: Rey Grupero en TikTok tras ruptura con Cynthia Klitbo

Foto: Cynthia Klitbo / IG - Rey Grupero Extremo Oficial / IG

Después de su ruptura con Cynthia Klitbo, el Rey Grupero se dejó ver en redes sociales y al parecer el rompimiento ha destapado una nueva faceta. “Estoy gordo, viejo, poco atractivo, no sé que va a ser de mí”, así de describió a manera humorística el influencer en una de sus publicaciones más recientes en TikTok.

Cynthia Klitbo anunció a mediados de abril el término de su romance con el youtuber, relación que la actriz mantenía desde octubre del año pasado. En su momento, ambas personalidades confirmaron su noviazgo con una candente fotografía publicada desde redes sociales y una publicación que no dejó nada a la imaginación, la cual decía: “Lo que se ve no se pregunta”, en referencia a una frase de Juan Gabriel.

En su mensaje, la actriz escribió que además de dicha publicación no haría ningún otro anuncio para la prensa y también explicó que su amistad estaría intacta pero ahora, el aprecio sería desde la individualidad de cada quien.

En la caja de comentarios de dicha publicación, la actriz de Atrévete a soñar recibió múltiples mensajes de sus seguidores en los que demostraban tristeza mediante emojis. “Lo bailado nadie se los quita, Saludos Cynthia”, escribió una de sus fans, aunque también hubo quienes no creyeron el anuncio y comentaron “Es broma yo creo, sigue su foto con él”.

“Desafortunadamente no nos alcanzó el amor, Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante nuestra amistad está intacta”, escribió Cynthia Klitbo en su cuenta oficial de Instagram y no ha vuelto a tocar el tema.

Por su parte Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, no ha hecho ninguna publicación en Instagram respecto a este rompimiento, en sus historias de esta red social sólo tiene videos graciosos, la última publicación en la que está con su ahora ex pareja fue hace cinco días.

Por otra parte, el youtuber acusó al actor Alfredo Adame de ser el responsable del final de su relación amorosa con Cynthia Klitbo. De acuerdo con el influencer, el actor y candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), compartió datos íntimos que los llevó al punto de la ruptura. Desde el rompimiento y en distintas entrevistas que ha dado Klitbo, no ha querido ahondar en las razones que tuvieron.

Y aunque no descarto que puedan regresar, por el momento ha precisado que se quiere dedicar a su familia, especialmente a su hija. “No nos alcanzó el amor”, publicó en Instagram la actriz, y adelantó que no hablaría más acerca del asunto. Mientras tanto, Rey Grupero también guardó silencio, pero en días recientes ha dado algunas entrevistas a medios en los que ha abordado el tema.

El show de radio Todo para la mujer’ fue en la que más explícito ha sido acerca de la ruptura. “Mi relación se arruinó un 50 por ciento gracias a él (Alfredo Adame)”, aseguró. Según él, hubo una serie de situaciones y acciones que el actor de telenovelas hizo en perjuicio de la actriz.

La más importante fue que Adame compartió en sus redes sociales y en sus aplicaciones de mensajería los números de la expareja. De acuerdo con lo que dijo en emisión radial, " estuvo amenazando a Cynthia, porque dio su número telefónico, porque el imbécil se atrevió a decir que yo podría ser una amenaza para la hija de Cynthia. Una persona que piensa que otra persona puede abusar de una niña, de una bebé de 14 años, es una bebé, es una persona que está mal de la cabeza”, publicó el youtuber.

