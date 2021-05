“La Academia”: el día que Miguel Ángel arruinó su carrera

Miguel Ángel fue uno de los alumnos más queridos dentro de la primera generación de La Academia (Foto: YouTube captura @weliux)

Miguel Ángel Rodríguez Chapital una vez llegó a decir que la primera generación de La Academia ha sido la más auténtica. Ya que era un formato nuevo, del que no había siquiera antecedentes en otros países, la experiencia de los alumnos era mucho más genuina; tal fue su caso cuando, sin esperarlo, llegó tan lejos en el concurso como para obtener el tercer lugar en el programa. Su carrera parecía tener un gran futuro, pero algunas malas decisiones lo llevaron a arruinarla.

De ahí en adelante todo eran promesas de un futuro brillante: se hizo con un millón de pesos, con un auto nuevo e incluso un viaje, pero también tendría la oportunidad de seguir sacudiendo masas con su voz, además de la firma con una disquera importante para impulsar su carrera como cantante. En ese entonces el público parecía conforme, puesto que Miguel Ángel se perfilaba como uno de los alumnos favoritos de dicha generación.

Sin embargo, los problemas comenzarían incluso dentro de la casa donde vivieron los alumnos por varios meses. Quien tenga memoria, quizá podrían visualizar a Miguel Ángel como un joven cohibido y tímido, quizá hasta inseguro a la hora de demostrar su talento. Esto cambiaría con el pasar de las semanas, cuando, se ha asegurado, comenzó a tomar una actitud arrogante. Esto lo llevaría a tener algunas discusiones con sus compañeros.

Miguel Ángel había firmado un contrato con Sony Music, del que derivó su único álbum (Foto: YouTube captura @weliux)

Aun así, los verdaderos problemas empezarían tras su salida de La Academia. De acuerdo con la versión dada por el extinto programa La historia detrás del mito, Miguel Ángel terminó una gira con la primera generación de La Academia y, partir de ahí, trató de hacer su propia carrera como solista. Firmó con la disquera de Sony Music a nombre de Tv Azteca, y ahí comenzarían sus nuevos planes.

No obstante, se dice que esta soberbia llevó a Miguel Ángel a ser exigente con los contratos, a ser especial con los conciertos que daba, a poner muchas condiciones y a negarse a dar presentaciones si no llegaban a un precio que a él le satisficiera.

En esta producción, antes conducida por Atala Sarmiento, el cantante originario de Puebla reconoció que el ser tan engreído fue un error suyo: “Piensas que todo te lo mereces, y no es así. Porque el ego se te crece y se te crece por tonto...”.

El cantante ha reconocido que llegó a meterse en problemas a causa de su ego (Foto: @primerageneFANS/ Twitter)

Poco a poco las ofertas disminuyeron, con Sony publicó solo un álbum, que fue su trabajo de 2003 titulado Si supieras... amor. No obstante, tras eso no volvería a sacar un disco, hecho que todavía se mantiene hasta la fecha. Al final, la carrera de Miguel Ángel, quien recurrentemente sobresalía entre sus compañeros por su voz, fue a un declive dramático.

De cualquier modo, con el paso de los años también han surgido muchas otras versiones sobre lo ocurrido con Miguel Ángel. El propio músico, en una charla que tuvo en YouTube en 2018 (a través del canal de EspectacularTv), llegó a explicar un poco sobre su distanciamiento con Sony.

Según su versión, en esos años era representado por el fallecido Sergio Segura, un ejecutivo de Tv Azteca que también tuvo a su cuidado a muchos otros ex alumnos del programa. Como su mánager, Segura tenía a cargo el contacto entre Miguel Ángel y Sony Music; no obstante, el poblano ha asegurado que si quedó mal con la disquera fue por causa de este ejecutivo.

Luego de tener un declive tanto en su carrera como en su vida personal, ahora se lo ha visto más estable en sus redes sociales y al lado de sus hijos (Foto: Miguel Ángel Rodríguez Chapital / Facebook)

Aunque Miguel Ángel trataba de llevar una comunicación fluida tanto con la empresa como con su representante, este se aseguraba de no darle aviso de sus compromisos con Sony Music. De esto derivó que el cantante no pudiera trabajar con gente dentro de la disquera, que tuviera que llegar dos horas tarde a la rueda de prensa de su propio álbum, entre muchas otras cosas que este artista no quiso detallar.

Sea como sea, la parte que sí ha sostenido Miguel Ángel es que varios de sus problemas fueron producto de su arrogancia. También ha hablado abiertamente de sus problemas personales: del matrimonio que sostuvo de forma prematura con una joven de 16 años cuando él tenía 23, de otra pareja que tuvo que le acarreó varios problemas emocionales y del distanciamiento que ha tenido con algunos de sus hijos.

De hecho, en 2012 se supo que, luego de su sorprendente éxito dentro del reality show de Tv Azteca, terminó por perder todo lo obtenido en su premio a causa de su divorcio. Pero además fue captado mientras se dedicaba al ambulantaje, en el que recurrió incluso a vender celulares usados.

Hace poco, Miguel Ángel tuvo que hacer público que lo había acusado por acoso sexual en una plaza de Puebla (Foto: Miguel Ángel Rodríguez Chapital / Facebook)

Miguel Ángel, sin embargo, no ha mostrado vergüenza por estos oficios. Siempre ha dicho que prefiere saber hacer muchas cosas antes que negarle la comida a su familia, y esto por fin ha rendido frutos. En sus redes sociales ha sido posible verlo compartir eventos pequeños en localidades de su natal Puebla.

Recientemente tuvo que compartir en sus redes sociales, indignado, un video donde denunció cómo fue sacado de una plaza comercial. En dicho metraje explicó que unos policías lo abordaron luego de que unas jóvenes lo acusaran de estarles tomando fotografías con su celular sin su autorización.

Miguel Ángel, a pesar de que dio su teléfono y demostró que no tenía imágenes de estas personas, tuvo una discusión con los cuerpos de seguridad cuando estos le pidieron retirarse del sitio para no incomodar a las menores de edad que lo habían acusado.

