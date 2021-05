La reinvención de Amandititita ante el feminismo: “Lo más importante no es la música, son las palabras”

"Frágil" se estrenó el pasado 21 de mayo. (Foto: ONErpm)

Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, sabe retratar personajes muy específicos de la sociedad mexicana: aquellos que escuchan, bailan y viven la cumbia. Sus letras hablan de lo que nadie quiere hablar: los feminicidos, las periferias marginadas y el machismo.

A pesar de aquella energía que la caracteriza, la hija de Rockdrigo González no olvida que la vida es un proceso lleno de altibajos.

Así lo narra la Reina de la Anarcumbia en su nuevo sencillo “Frágil”, estrenado el 21 de mayo, que será parte de su nuevo disco. Infobae México platicó con la compositora cumbiera sobre este noble recordatorio sobre la resistencia emocional.

“Es una canción que es una reflexión sobre la fortaleza, es una reflexión sobre la sobrevivencia, sobre la capacidad de reinvención, de resistencia”, relató la autora de “Cumbiar al mundo” junto a Pato Machete.

La compositora también contó cómo fue el proceso de escritura de una de sus canciones más personales. “Yo no estaba pasando un buen día cuando escribí “Frágil”, estaba pasando un día muy difícil. Me sentía muy vulnerable y de alguna manera decidí escribir esto porque es como elegir qué quieres pensar”.

Amanda se encontraba atravesando un delicado problema familiar, por lo que salió a caminar. El día que escribió “Frágil” estaba lloviendo. “Justamente la canción habla de que somos el cielo, somos una extensión del cielo, y por lo tanto hay días donde nos vamos a nublar y hay días en donde vamos a estar más o menos, y hay días donde va a haber mucho sol”.

Este nuevo tema es parte de un nuevo disco que apenas se encuentra en el proceso de composición y grabación. Como en todo proceso creativo, Escalante se ha dejado llevar por las emociones que la conmueven, por lo que el disco entero tenga distintas tonalidades.

En este sencillo, Amandititita continuó explorando el género de la anarcumbia. (Foto: ONErpm)

“Creo que una de las cosas de las que yo puedo adelantar del disco, porque todavía no sé a dónde se va a ir, llevo tres o cuatro canciones compuestas y sí tienen esta característica: son canciones que son muy antimateria, no son canciones que hablan de las personas o de la materia”, compartió la escritora del libro 13 latas de atún.

En el 2008, Amanditita inauguró el subgénero musical de “Anarcumbia”, que es una combinación entre la energía alegre de la cumbia combinado con la protesta política y social del rock urbano.

Nacida en una cuna rockera pues su padre fue uno de los músicos del género urbano más reconocidos, se enamoró de la cumbia “a primera escucha”, pero no quería dejar la desobediencia del rock de lado.

“Yo me daba cuenta cuando sonaba la cumbia en algún lugar: la energía cambiaba, la gente bailaba, la gente se ponía alegre y me gustaba. El problema es que yo venía de un pensamiento de protesta y de rebeldía que es mi pensamiento, que son mis ideales y que no tan fácil iba a poder desprender”, recordó Escalante.

Aquella incomodidad que quería demostrar la cantante de 40 años la relata en forma de crónicas, es decir, cuenta historias a través de sus canciones. “Los personajes de los que yo escribía, en el primer disco — “La cumbia de Telmex”, “El mecánico”, “La microbusera”, “El viernes de quincena”—, eran personajes que oían cumbia, era un retrato de un sector de la sociedad mexicana marginado y con un sonido marginado”, explicó Amanda, pues aquella esencia permanece en su música.

Y es justo aquella característica lo que la hace una artista polémica, desde sus letras hasta su misma presencia. “Me gustó mucho que confrontó. Cuando yo salí, te estoy hablando de que fue hace 14 años, la gente no podía creer mi personaje, decían: ¿Por qué una persona vestida de crinolinas, que mide 1.40, está diciendo esas cosas con esas palabras, está haciendo cumbia, qué le pasa?”, rememoró divertida.

“Fue un shock cultural. Estamos hablando de que también hace 14 años, pues el feminismo no era lo que es ahorita, entonces sí les movió el tapete, y a mí me encantó”, aseguró la cantante.

A pesar de su cercanía con la música, Amanditita en realidad quería ser escritora. Estudió en la Sociedad General de Escritores de México, y fue esa formación y el amor por la literatura de donde nació el ingenio que reflejan sus letras.

En 2015 publicó su primer libro titulado 13 latas de atún, una mezcla entre relatos autobiográficos y ficciones que dejan ver el mundo interno de la cantante.

“Para mí lo más importante en mi vida ni siquiera es la música: son las palabras. Es el sueño que tengo de ya poder dedicarme de lleno a la literatura y hacerme de un nombre nuevo como escritora”, confesó Amandititita, la Reina de la Anarcumbia.

En los últimos años, la autora ha denunciado ataques constantes de los medios de comunicación, además de varias situaciones que ha atravesado por discriminación. La pandemia vino a ofrecerle un espacio de reconexión consigo misma, por lo que ha recuperado la calma.

“Me ha gustado saber que vengo de otros lugares y que la gente que conoce mi trayectoria sabe que he pasado por todo y que he crecido de alguna manera frente a la gente, mentalmente, físicamente no”, confesó entre risas.

