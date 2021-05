Sebastián Yatra rompió el silencio sobre las insinuaciones de matrimonio que recibió de Jesús Navarro de Reik

El colombiano habló sobre los insinuantes comentarios de Jesús Navarro

Por primera vez, Sebastián Yatra habló sobre el mensaje de matrimonio que hace algunos días recibió por parte de Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik, en una de sus fotografías más controvertidas que posteó en su perfil de Instagram.

A mediados del presente mes, el cantante colombiano compartió en sus redes sociales una impactante fotografía que hizo suspirar a más de una de sus seguidoras. En la postal, el interprete de No hay nadie más presumió su cuerpo trabajado, principalmente en el área del abdomen y, lo que más impactó a sus fanáticas fue la sensualidad con la que posó con tan sólo una toalla de baño de la cadera hacia abajo.

La candente publicación de Sebastián Yatra se viralizó en redes sociales pues, además de ser uno de los cantantes más conocidos en la actualidad por el público hispanohablante, el colombiano tiene un cuerpo espectacular.

Entre pensamientos tiernos y otros subidos de tono, sus fans lo halagaron en la sección de comentarios. Uno de ellos fue Jesús Navarro, vocalista de la banda mexicana de pop Reik. Con una ligera insinuación, y es que el originario de Mexicali le escribió algo relacionado con el matrimonio: “Ya lo pensé y estoy listo para el matrimonio”.

Entre risas, Javier Poza interrogó a Sebastián para su programa sobre las intenciones de “Chuy” Navarro, como es conocido el interprete de Ya me enteré, por sus conocidos. Al respecto, el ex novio de Tini Stoessel dio a entender que todo se trata de bromas y comentarios sarcásticos de Jesús, ya que no ha sido la única vez que le escribe de esa forma en sus redes sociales.

“Me encantó el comentario de Chuy, siempre con los comentarios atinados”, exclamó.

Yatra contó la historia de cómo decidió compartir esa fotografía en su perfil de Instagram. De acuerdo con su relato, la postal forma parte de las múltiples imágenes que almacena el cantante de 26 años en su dispositivo móvil. Explicó que tiende a tomarse fotos y esa, en especial, fue seleccionada por ser considerada como una foto en donde enseñó menos de su físico en comparación con las demás.

La candente fotografía se viralizó en redes sociales

“Un día me tomé esa foto saliendo de la lucha, me tomé un montón de fotos, tenía varias y estaba escogiendo cual subir y le mostraba a la gente de la serie: ‘¿será que subo esta?’ y había unas que estaban más graves y me dijeron: ‘no,no,no, no subas eso’“, explicó el colombiano en una entrevista publicada en el canal del periodista.

Al concluir, Poza mencionó que de haber subido una foto con menos ropa probablemente Jesús Navarro ya lo hubiera buscado en persona. A lo que Sebastián respondió: “De hecho, aquí está chuy”, y movió la cámara hacia uno de sus costados. Evidentemente, el cantante de Noviembre sin ti no estaba ahí.

Al día de hoy, la polémica fotografía cuenta con más de 1 millón 700 mil “me gusta” y cientos de comentarios de todos sus fanáticos de América Latina. En respuesta al comentario de Jesús Navarro, los usuarios se mostraron a favor de él y externaron que de ser ciertas sus intenciones, lo apoyarían.

Sebastián Yatra se unió con Myke Towers en su nueva canción 'Pareja del año'. (Foto: CEDIDA POR UNIVERSAL)

“Harían una linda pareja”, “Por Dios”, “Ama sí es, sí es”, “Yo me caso contigo, ya mismo”, “Lástima que no sea con él, sigue soñando”, “Positivo y no es para COVID”, expresaron con texto y emojis.

Por otro lado, el colombiano dijo que actualmente se encuentra viviendo en España porque trabaja en un nuevo proyecto fuera de la música. Se trata de su incursión en el mundo de la actuación, pues a pesar de que ya ha hecho doblaje para cintas infantiles, Sebastián está grabando una serie dirigida por el mexicano Manolo Caro.

