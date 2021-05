De la música a los sets: Sebastián Yatra triunfa con “La pareja del año” y protagoniza una serie de Manolo Caro

Sebastián se encuentra radicando en España, donde se prepara para nuevos retos profesionales (Foto: Universal Music)

Sebastián Yatra se encuentra en un gran momento de su carrera, pues tras el parón que enfrentó el mundo y la industria de la música derivado de la pandemia, el artista colombiano ha sacado su lado creativo triunfando con un éxito arrollador y con la expectativa de incursionar en otra faceta.

Yatra se encuentra en el top de las listas de popularidad y reproducciones en distintos países con su tema La pareja del año, que grabó en colaboración con el rapero puertorriqueño Myke Towers, canción que al momento cuenta con 122 millones de reproducciones, una gran cifra que posiciona al single como la segunda canción latina más escuchada del año.

25/04/2021 Sebastián Yatra se une con Myke Towers en su nueva canción 'Pareja del año'. MADRID, 25 (CHANCE) El líder indiscutible de la música latina, Sebastián Yatra, se une al fenómeno, el cantante y rapero puertorriqueño, Myke Towers, en el nuevo sencillo, "Pareja del Año. Una canción que nos muestra la evolución contante de Sebastian Yatra. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR UNIVERSAL

Sobre este tema, el compositor de 26 años contó a Infobae México cómo le llegó su inspiración en un barco y la adecuación que hizo para conseguir lanzarla:

“Con Myke ha sido brutal colaborar, es un crack, soy su fan, yo escucho mucho su música, y cuando escribí Pareja del año, que de hecho la escribí en un barco de un amigo mexicano que me prestó su barco un día, dije ‘este es mi próximo sencillo, a ver cómo lo sacamos de la forma que sea más discotequero y que pueda llegarle a más personas”

Y es que con la colaboración de Towers, Yatra le dio un giro a “ese lado pop y clásico con los violines”, para adaptarlo a las tendencias actuales e imprimirle el sello que ya es característico en su carrera:

“En vivo sonaba muy cool, pero le faltaba ese lado más urbano, más reggaetón, la voz de Mike es impresionante cómo la llevó a eso, a todo lo que yo soñaba, entonces creo que hicimos la pareja del año en este tema y ojalá que sea una de las canciones que se queden con ustedes por muchos años y cuando vaya a cantarla a México al Auditorio Nacional y a todos los venues tan lindos que hay allá, me dejen así con los oídos aturdido”, añadió emocionado.

Además de la música, el colombiano también espera con ansias el estreno de la serie que ya grabó y con la que incursionará por primera vez en la actuación de la mano del director mexicano Manolo Caro, con quien grabó en España Érase una vez, pero ya no, un “anti cuento de hadas” musical que rendirá tributo a grandes éxitos del pop latino y español.

Al respecto, el cantante contó cómo fue su acercamiento con el también director de La casa de las flores:

“Cuando él me llamó fue más lo que sufrí porque yo decía ‘en cualquier momento me va a sacar, va a encontrar otro protagonista, yo aquí no voy’, y yo me ponía nervioso con Manolo cada vez que hablaba con él, yo no lo conocía en persona. Era como cuando te gusta mucho una chica y piensas mucho cada vez que vas a mandarle un mensaje, y te pones nervioso y no te contestó y te dejó en visto…”, reveló.

Sin embargo, el ex novio de Tini Stoessel logró dejar atrás su timidez y al final logró un resultado que asegura que “a todos les llamará la atención” por la originalidad de su propuesta narrativa:

“Es un proyecto que me tiene enamorado, no podría ser más feliz que trabajando bajo la dirección de Manolo, es una persona increíble él y su equipo, son sumamente serios, profesionales, responsables, ha creído en mí para este rol principal en una serie que significa tanto para él, se lo pudo haber ofrecido a otras personas, pero me eligió a mí. Le estoy metiendo toda el alma y la historia está bastante original y yo creo que a todos les llamará la atención”, finalizó el intérprete sobre la próxima serie de Netflix, aún sin fecha de estreno.