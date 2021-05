El día que Emilio Azcárraga Milmo sentenció la suerte de José Luis Rodríguez el “Puma”

Foto: Captura/Ventaneando

José Luis Rodríguez, mejor conocido como “el Puma”, tuvo un desencuentro con el Emilio Azcárraga Milmo que le valió un vet en Televisa y el estelar en la telenovela Tú o nadie. Una de los show más emblemáticos de la década de los ochenta

En aquel entonces el cantante recién iniciaba muchas facetas en su carrera como artista, ser galán hubiera sido una que con mucho éxito lo hubiera recibido, pues tuvo todas las facilidades para trabajar en una de las empresas más importantes de México e incluso estuvo apadrinado por el mismísmo dueño de Televisa.

El intérprete de Agárrense de las manos contó cómo se cerró las puertas en México como actor, pues un mal entendido, fue la clave para enfurecer a una de las personas más influyentes del aquel entonces. Pues, según su versión rechazó el papel en el programa a último momento debido a que su manager lo convenció de ello. La decisión le trajo graves consecuencias.

Video: Ventaneando

Consiguió el celular de “El Tigre” Azcárraga y lo llamó. Estaba en su yate en Grecia. El actor le quiso explicar por qué rechazó la telenovela y el presidente de Televisa se negó a escucharlo, según recuerda, le dijo una grosería muy común en el país, después colgó.

“Yo actuaba por impulso, llego a Miami, localizo a Emilio Azcárraga, estaba en su barco e Grecia, estaba de vacaciones. Le dije Emilio, déjame explicar que fue lo que pasó, pero él contesto: ‘no, no, no. Te metiste conmigo’. Fue en ese momento que me colgó”, recordó en una entrevista con Pati Chapoy.

“Sentí que que se me subía algo a la garganta, ahí. Dios mío con quién me metí, cuando Emilio me dijo, reflexioné de lo que había hecho y santo dios, después lo que pasó. Total, nunca hice una novela en México. Me dijo que yo despreciaba la amabilidad mexicana”, explicó sobre el bochornoso momento.

Foto: Captura/Ventaneando

La noticia ya había trascendido, pues tuvieron que buscar a Andrés García para suplir de último momento a José Luis. aunque hizo su intento por quedarse en la producción, vivió momentos incómodos en los que de nueva cuenta haría aparición “El Tigre”.

“Hubo otro intento con Verónica Castro, pero la embarro otra vez, aunque en la ocasión en la que iba a trabajar con ella, él ya no pudo hacer nada (Emilio), fue algo muy fuerte. Es más querían que hiciéramos dos novelas distintas, total, Emilio accede, por la bondad de él tenía hacía a mi persona”, dijo sobre la segunda oportunidad que tuvo.

De acuerdo con lo que le planteó su manager, hubo interés de Emilio para tomar el control de lo que hubiera sido un estelar de telenovelas para el actor. Aunque las presiones en la producción fueron suficientes para cancelar el otro protagónico.

“Emilio accede, pero al final de cuentas no fue la novela tampoco. Dos intentos fallidos con dos super estrellas en ese momento. Y esa es la historia, la verdad de un tipo impulsivo, yo en la carne y yo que no supe apreciar realmente la admiración que Emilio sentía por mí”, dijo arrepentido el famoso Puma.

Quien apoyo, también al actor, fue Lucía Méndez, ella llegó a decir la misma versión. Que el venezolano no quiso ser su pareja, sabía que no era cosa de él, sino de su mánager, de apellido Marcely, quien había tenido un romance con ella.

SEGUIR LEYENDO: