Por qué Fey se quitó la edad cuando fue lanzada con “Media naranja”

La cantante surgió en 1995 con un concepto fresco y adolescente, al tiempo comenzaron los rumores sobre su verdadera edad (Foto: Instagram/@fey)

Fue en 1995 cuando el mundo del espectáculo mexicano vio surgir a una chica que con una propuesta fresca, vistosas coreografías e imagen juvenil logró conquistar el corazón de miles casi al instante. Se trata de Fey, quien a la fecha continúa siendo considerada una de las estrellas más grandes del pop nacional.

Su carrera avanzó vertiginosamente convirtiéndose en un éxito también en múltiples países de Latinoamérica y logrando proyectar su carrera en otras latitudes como España y Estados Unidos, donde con éxitos como Media naranja, Azúcar amargo, Gatos en el balcón y Bajo el arcoíris, la mexicana logró la admiración de la admiración del público más joven.

Y es que parte de la proyección de María Fernanda Blázquez Gil, su nombre completo, y su encanto con la audiencia fue su imagen de adolescente divertida y desenfadada que destacó con su vestimenta: jeans, tenis, blusas sencillas de algodón, camisetas a la cintura, overoles y pantalones a cuadros, sin olvidar sus identificables “donas” (ligas para el pelo) y mascadas, elementos que la posicionaron también como un icono de moda juvenil.

La moda de Fey se convirtió rápidamente en una tendencia para los jóvenes de la época en Latinoamérica (Foto: Archivo)

Pero las suspicacias no tardaron en aparecer cuando, en el punto más alto de su carrera, Fey fue motivo de rumores cuando se dijo que en vez de los 17 años que dijo tener cuando fue lanzada por la disquera Sony Music, en realidad era mucho mayor.

Sus detractores divulgaron el rumor de que en verdad tendría 25, 30, 35 o más años, pues aseguraron que su rostro delataba que en realidad era una mujer mayor de lo que le hizo creer a su público.

Tras tres años de especulaciones, fue en el programa Otro rollo en 1998, cuando Fey confesó que tenía “25 años, perdón mamá”, revelando así que cuando lanzó Media naranja, su primer éxito, en realidad tenía 21 años, no 17 como fue su carta de presentación.

La primera aparición de Fey fue con Raúl Velasco en "Siempre en domingo", donde le dio su acostumbrada "patadita de la buena suerte" (Foto: Archivo)

Más adelante y en diversos momentos de su carrera, Fey ha dicho que la decisión por ocultar su verdadera edad entonces fue idea de su equipo de management encabezado por Toño Berumen, pues así lograría una mejor identificación con el público teenager, al verla como una figura aspiracional cercana a ellos, por tanto, modificó su ficha de prensa sin consultarle a la cantante valiéndose en una razón de marketing.

“Mira, claramente, tú sabes que en el espectáculo todos los managers le bajan las edades a todo mundo, porque dicen: ay así duran más o no sé…, cuando yo empecé con Toño yo tenía 21, pero en ese entonces dijo ‘no no no’, pusieron en el press kit que les dan toda la prensa: 17...”, contó la cantante en 2018 con Adela Micha.

La cantante de hoy 48 años dijo que, aunque no quiso decir mentiras el día de su primera entrevista, también pensó en el impacto que podría causar su verdadera edad: “Yo creo que por mi cara de que yo no podía decir mentiras, dicen ‘qué pasa cuando dices 17′”, añadió.

La hoy mujer de 48 años continúa vigente, aunque su carrera no ha logrado alcanzar los niveles de popularidad de los años 90 (Foto: Archivo)

“En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno, Fey, pues a tu corta edad, a los 17 años’ y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21… Voltea y le dicen: ‘No, no, tiene 17’, y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque ¿para qué me iban a poner de 20 si aún sonaba a adolescente?”, contó la cantante en 2020 con Yordi Rosado.

Sin embargo Fey a la distancia ha sabido tomarlo con humor: “Me da risa y me sigue dando risa que les preocupara eso; y si soy cantante, me preocupa que me digan que era pésimo el show y que no canto, ahí me muero de la vergüenza, pero la edad era absurdo”, destacó.

SEGUIR LEYENDO: