“No teníamos que esperar a nadie”: las fuertes declaraciones de Maite Perroni sobre la ausencia de Dulce María en el tributo a RBD

Una y otra vez, Dulce María ha explicado a sus fans el motivo por el que no participó en el tributo a RBD, Ser o Parecer, que se llevó a cabo el 26 de diciembre.

Según la actriz, su avanzado estado de embarazo, y la pandemia del COVID-19, la llevaron a rechazar el proyecto, una decisión que fue difícil y le dolió, porque en cualquier otro momento habría podido formar parte del evento.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, dijo en un directo que realizó en Instagram el 4 de octubre, considerado el Día Mundial de RBD.

“Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, agregó.

En este directo, la actriz que dio vida a Roberta en la famosa serie juvenil Rebelde, explicó por qué no estaría en el escenario junto a Anahí, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann, y Maite Perroni (Video: Instagram @dulcemaria)

Además, la protagonista de Falsa Identidad explicó que el reencuentro, debía celebrarse como muy tarde en marzo. Su bebé nacería entre diciembre y enero, y le era imposible saber si después del parto se encontraría con fuerzas para actuar, por lo que asumió que no podía comprometerse.

“Siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100% porque como todos saben, estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia. [...] Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo”, agregó.

La gran mayoría de seguidores de RBD comprendieron las razones de Dulce María, y nadie le recriminó su ausencia en el concierto. Por eso, esta semana, resultaron sorprendentes unas polémicas declaraciones de Maite Perroni, quien se pronunció sobre la ausencia de su compañera en el tributo a la banda.

En entrevista con la edición mexicana de Rolling Stones, la protagonista de Oscuro Deseo defendió que la fecha que eligieron para realizar el evento, 26 de diciembre, era la más indicada, porque no era necesario “esperar a nadie”.

De acuerdo a Perroni, Poncho Herrera y Dulce María no rechazaron el proyecto por un problema de fechas, sino que simplemente no querían subirse al escenario.

“Sí lo era [la mejor fecha], porque nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos”, comenzó la intérprete de El Juego de las llaves.

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, agregó.

Lo que más llamó la atención es que Perroni aseguró que la ausencia de Dulce María no tuvo nada que ver con su embarazo.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, apuntó.

Las declaraciones de la actriz mexicana impactaron a los fans y se viralizaron en redes sociales. Hasta ahora, Dulce María, quien está centrada en su hija María Paula, no se ha pronunciado al respecto.

