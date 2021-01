“No, no me caso”: por primera vez, Maite Perroni contó por qué decidió cancelar su boda en el último momento

Fotografía cedida por Netflix de la actriz Maite Perroni. EFE/ Netflix /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La cantante y actriz mexicana Maite Perroni habló sobre su relación con el productor chileno Koko Stambuk y negó que haya una boda próximamente. La joven pareja se ha mantenido junta desde el 2013 y se ha especulado en varias ocasiones la posibilidad de que contraigan matrimonio.

“Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”, dijo Maite en entrevista ante la pregunta de una posible boda para el programa televisivo Ventaneando.

La protagonista de El juego de las llaves negó tener planes de contraer matrimonio con su pareja a corto plazo: “Todo sigue en orden y con planes que estamos haciendo, tanto personales como profesionales, y, pues no. No tienen de qué preocuparse”.

No es la primera vez que la ex RBD habla sobre el papel que juega el matrimonio en su vida. En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen, Maite habló sobre aquella vez en la que dejó de importarle el matrimonio cuando estuvo a punto de casarse, pero se fugó y dejó a su prometido plantado.

“A mi el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije ‘no, no me caso’. A mi ya eso como que se me quitó”, relató la actriz.

(Foto: Instagram Maite Perroni @maitepb)

“Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo”, dijo Maite Perroni, quien sostuvo que esa fue la mejor decisión por la corta edad que tenía en ese momento. La actriz además compartió en aquella entrevista que cree que ella que el amor y el matrimonio son temas aislados.

“Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de ‘me tengo que casar y tengo que hacer lo que se dice que se tiene que hacer’ porque realmente me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuvieras lo esencial de la relación y del amor”, apuntó.

“Si un día decidimos hacerlo (casarnos Koko y yo) va a ser porque queremos celebrar lo que ya tenemos y, si no, no me afecta en ningún sentido. Estoy súper bien y me siento sólida con lo que hay. (...) No necesito todo esto para saber que estoy con alguien y que es de verdad”, concluyó.

Esta postura prevalece en la exvocal RBD, quien además de negar cualquier rumor sobre una posible boda en cualquier futuro cercano, se encuentra trabajando en la grabación de la nueva temporada de El juego de las llaves, en donde interpretará por segunda ocasión a Adriana.

La actriz compartió desde su cuenta oficial de Instagram una fotografía promocional de la serie y una serie de videos sobre cómo se tomó la fotografía. En la toma aérea, el elenco y personal de producción formaron las palabras “‘El Juego’ T.2.” con sus cuerpos mientras estaban acostados en el jardín.

La producción de esta temporada comenzó en noviembre del 2020. Se encuentran trabajando en ella Sebastián Zurita, Marimar Vega, Horacio Pancheri y Fabiola Campomanes. Asimismo, se unirán al elenco de la segunda temporada la cantante Alejandra Guzmán y la comediante y standupera Michelle Rodríguez.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Maite, Christian y Christopher libres de COVID-19: los cantantes ya reanudaron sus actividades tras tributo a RBD

Reencuentro de RBD: esta es la cifra millonaria que habría recaudado el concierto virtual “Ser o Parecer”

Durante el reencuentro de RBD, Dulce María abrió su corazón en una publicación de Instagram: “Este año ha sido duro y lleno de desafíos”