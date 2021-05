Acusación de plagio reenciende la polémica tras el triunfo de Andrea Meza en Miss Universo

Foto: Instagram / @avelino.arc

Apenas ha transcurrido una semana desde que Andrea Meza se coronó como Miss Universo y una serie de polémicas han pesado sobre su reciente reinado. Ahora el diseñador de modas, Juan Oyervides publicó a través de su cuenta de Instagram que el traje de alebrije que usó durante el certamen tenía bastante semejanzas con un uno de los atuendos que realizó.

“Soy yo o el traje típico de México en Miss Universo me recuerda un poquito a cierto look que hice hace 2 años”, escribió el modista en su perfil en Instagram. El creador de atuendos “La más Draga” también agregó que el que uso la reina de belleza estuvo más presupuestado.

Agregó que las semejanzas son notorias pese a la diferencia de inversión en los vestidos que se usaron en diferentes pasarelas. “Se nota que el que usó Miss Universo se hizo con más tiempo y con dinero. Porque tuve 4 días para hacer se pinche look desde cero”, explicó en su red social.

Por otra parte, el creador del vestido de alebrije que usó Andrea, Avelino Roque, explicó en entrevista a El Universal, que su inspiración fueron las tradiciones de su natal Oaxaca, y no el trabajo del Oyervides. Precisó a la publicación que buscaba crear asombro con el atuendo.

Traje de Alebrije de Oyervides

“Un alebrije es una artesanía oaxaqueña que fascina con su magia y su fantasía, que causa asombro de sólo verlo. Por eso, inspirado en el asombro que crea en quienes lo aprecian, quise crear algo que también causara asombro”, detalló. El trabajo para elaborar el traje, dice, requirió de largas jornadas que se extendieron por cinco meses, en los que, con un equipo de trabajo, bordaron piedra por piedra para que el atuendo luciera impecable, de acuerdo con la publicación.

En tanto, usuarios de Twitter ya han hablado al respecto, unos respetan el trabajo del artesano y no ven similitudes, otros aseguran que se trata de plagio y aunque directamente no es responsabilidad de Meza el atuendo, piden una rendición de cuentas a quienes aprobaron el traje típico.

Andrea Meza se ha visto relacionada en otra serie de polémicas, desde felicitaciones prefabricadas por su antecesora, Lupita Jones, el recelo del pueblo peruano debido a que su representante no ganó en la final, y ahora hasta especulaciones que le valdrían perder su corona, pues en la cuenta de Instagram de la “mujer más bella e inteligente”, existe una foto donde luce un vestido de novia. De acuerdo con las reglas del concurso que ganó, está prohibido casarse.

Historia del modista (cortesía: Instagram)

Sin embargo el joven con el que posa en la foto, Jorge Saenz, precisó que se trata de una campaña publicitaria que ellos realizaron para el estado de Chihuahua. En entrevista con Telemundo, el oriundo de ese estado, de 23 años, dijo que ha recibido ataques a su persona. Lo señalan por “colgarse” de la fama de Meza.

“Son fotos de hace casi dos años. Dicen que edité las fotos para que se viera así, son de septiembre de 2019. Cuando recién las publicamos, hicimos de broma para ver cómo reaccionaban nuestros conocidos, nunca me he casado con Andrea, solo somos amigos. Desde que inició el certamen, a ella le revisaron que no estuviera casada”, explicó Saenz quién es un campeón de concursos de matemáticas, alumno destacado y busca ser ingeniero.

No obstante, la pregunta que ha generado ruido en redes sociales y en esa misma publicación con el vestido nupcial es si Andrea perdería su título más reciente. A ello, las bases del concurso dictaminan que una aspirante a Miss Universo no puede estar casada, divorciada, o pasando por un proceso de divorcio. A ello, las ganadoras del certamen también deberán comprometerse a estar solteras durante su año de reinado.

SEGUIR LEYENDO: