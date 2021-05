Eduardo Capetillo Jr. demostró el talento que heredó de sus papás

El primogénito de Biby Gaytán quiere seguir sus pasos en el ámbito musical

Eduardo Capetillo Gaytán, hijo de los ex Timbiriche, cautivó a sus seguidores de redes sociales interpretando un éxito de La Banda MS, con lo que demostró la calidad de voz que heredó de sus papás Eduardo Capetillo y Biby Gaytán y su posible interés por adentrarse al mundo artístico.

Fue en 1994 cuando Biby Gaytán y Eduardo Capetillo contrajeron nupcias, después de un tórrido romance, en una hacienda ubicada en el estado de Morelos. A pesar de que años antes coincidieron en Timbiriche, fue hasta la telenovela Baila conmigo, cuando su relación traspasó la pantalla chica. Actualmente, la pareja se encuentra felizmente casada y comparten cinco hijos: Eduardo, Ana, Alejandra, Manuel y Daniel.

Recientemente, Eduardo Capetillo Jr. mostró sus intenciones de incursionar en el mundo artístico a través de la música en una plática que tuvo con su padre, la cual formó parte del primer capítulo de su reality familiar. Como muestra de ello, el joven de 26 años compartió un video en sus historias de Instagram en donde interpretó un fragmento de El color de tus ojos, canción original de La Banda MS.

Eduardo comenzó su video cantando “Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad...” en compañía de dos de sus amigos más cercanos mientras disfrutaban de unas bebidas. Tanto gustó su interpretación, que su mamá lo compartió en su cuenta de Instagram con la emotiva frase “¡I love my son!”.

A finales de abril, se estrenó Los Capetillo, programa de televisión en donde el público tiene la oportunidad de adentrarse a la vida familiar de una de las parejas más controvertidas del medio del espectáculo, debido que hasta ese momento, procuraron tener su vida en privado.

Dentro de su primer episodio, el primogénito de la pareja tuvo una charla muy especial con su papá, en donde externó sus intenciones de ser cantante del género regional mexicano. Sin embargo, aún se encontraba dudando porque es un terreno desconocido para él, más allá de las referencias que tiene por sus padres, quienes fueron parte de una de las agrupaciones más famosas de México, en donde también figuraron Thalía, Paulina Rubio, Diego Schoening y Erik Rubín.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han mantenido una relación muy sólida en los últimos 26 años (Foto: Instagram @bibygaytan)

“Es lo que me encanta, es mi pasión, me encanta la música y me gusta mucho cantar”, declaró Eduardo Jr. en la emisión.

En respuesta a ello, el actor de Marimar y Alcanzar una estrella, recordó como fue su experiencia dentro de Timbiriche, por lo que le dio un par de recomendaciones dentro de las cuales, le explicó que no es un negocio fácil y le dijo que a veces se puede llegar a momentos cruciales en donde los artistas muestran rasgos de soberbia, no obstante, le reiteró su apoyo.

“Cuando te pega y está en los cuernos de la luna, pues te rebasa el ego, te rebasa la soberbia, y te lo digo porque a mí me pasó, no me lo contaron”, dijo Eduardo Capetillo.

Eduardo Jr. quiere incursionar en la música ranchera (Foto: @eduardocapetillog/Instagram)

Además del parecido físico que tiene con el actor de 51 años, Eduardo Jr. comparte con su padre el talento musical y el gusto por los caballos. En sus redes sociales, el joven de 26 años tiende a compartir fotografías y videos de él montando a caballo, en especial uno blanco. También, le apasiona viajar en motocicleta.

En una de sus publicaciones más recientes, el primogénito de los Capetillo Gaytán recibió múltiples halagos de sus seguidoras de Instagram, en donde presumió un traje típico de charro en color café. Su fotografía casi alcanza los 10 mil “me gusta”, dentro de los que resalta el de su mamá.

“Algo bello para el pueblo”, “Super guapo”, “Cómo me desenamoro”, escribieron.

