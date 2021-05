Danny Masterson enfrentará juicio por tres cargos de violación

Danny Masterson irá a juicio por tres cargos de violación (Foto: Especial)

Danny Masterson, quien se dio a conocer en el mundo del espectáculo por su papel de Steven Hyde en “That 70′s Show”, tendrá que ir a juicio por los tres cargos de violación entre 2001 y 2003.

Durante cuatro días Charlaine F. Olmedo, una jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, escuchó los testimonios de las tres víctimas que dijeron que el actor abusó de ellas.

Después de que los fiscales presentaron sus evidencias, la jueza determinó que el caso de Masterson debería ir a juicio. Y agregó que el testimonio de las mujeres le parecían creíbles para propósitos de una audiencia preliminar.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el actor, que ha negado las acusaciones desde que salieron a la luz, no tuvo una reacción visible ante la decisión de la jueza. A la corte fue acompañado por un pequeño grupo de familiares y amigos.

Danny Masterson no expresó nada acerca de las noticias (Foto: Reuters)

Masterson es parte de la cienciología y las tres presuntas víctimas también formaron parte de la iglesia. Por esto mismo, la jueza determinó que las las enseñanzas de la congregación fueron las que habían evitado que las mujeres reportaran sus abusos años atrás.

La agencia reportó que una abogada defensora, Sharon Appelbaum, dijo que las tres mujeres se habían coludido para formar una “hermandad” que “parece querer derribar al señor Masterson y derribar la cienciología”. También aseguró que las mujeres habían coordinado sus historias a lo largo de los años, haciéndolas cada vez más similares, restando detalles que no encajaban y cambiando historias que habían contado previamente a la policía.

El vicefiscal de distrito Reinhold Mueller dijo que el testimonio “no era en lo absoluto” coordinado.

“Estas no fueron declaraciones ensayadas. Eran sinceras y cada una tenía su versión de lo que ocurrió. Si hay alguna consistencia en sus declaraciones es porque el acusado era consistente en sus acciones”, expresó Mueller.

Los abogados del actor argumentaron que las mujeres están fingiendo por un beneficio monetario (Foto: EPA/JIMMY MORRIS)

Los abogados defensores también dijeron que la demanda presentada por las mujeres mostraba que buscaban un beneficio financiero.

Por su parte, el fiscal respondió que la demanda fue presentada para parar el acoso que habían recibido de la iglesia desde que denunciaron.

En junio del año pasado la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció que Masterson, había sido acusado formalmente de haber violado a las mujeres.

El intérprete de 45 años, fue detenido por la policía de Los Ángeles. Pero fue liberado después de pagar una fianza de 3.300.000 dólares, de acuerdo a TMZ. Si es declarado culpable, el actor enfrenta una sentencia máxima de 45 años de cárcel.

A lo largo de los años, el actor ha insistido en su inocencia (Foto: REUTERS/Harrison McClary)

Masterson está acusado de violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001, según la denuncia. En abril de 2003, presuntamente violó a otra mujer de 28 años y, entre octubre y diciembre de ese año, atacó sexualmente a una joven de 23 años a la que había invitado a su hogar en Hollywood Hills.

El fiscal adjunto de distrito Reinhold Mueller, quien está a cargo del caso, dijo que todos los presuntos hechos ocurrieron en la casa de Masterson en Los Ángeles.

“El señor Masterson es inocente y confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar. Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están completamente conmocionados, pero ellos y su familia saben que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz”, declaró Tom Mesereau, abogado del actor.

De acuerdo con el diario The New York Times la oficina del fiscal de distrito se negó a presentar dos cargos más por agresión sexual en contra del actor porque no se habían logrado pruebas para apoyar las denuncias.

