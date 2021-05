Al interior de los preparativos de la boda religiosa de “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez

(Foto: Instagram/)

Una semana después de haber contraído matrimonio por lo civil en una lujosa celebración en Punta Mita, Nayarit, Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez llevarán a cabo una unión religiosa el próximo sábado.

De acuerdo con información del programa Despierta América, la ceremonia será amenizada por los Ángeles Azules, Maná y la Banda El Recodo y se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, de donde el púgil es originario.

En las redes sociales del programa, se difundió un video al interior de los preparativos de la celebración, en el cual se puede observar un amplio escenario adornado con detalles rosados y blancos. Además, abunda el equipo técnico de audio, pues la celebración sería parecida a un concierto.

Contrario a la celebración pasada, este festejo tendrá una amplia lista de invitados. Entre ellos, según el blog de Instagram “Chamonic3”, Eddy Reynoso, quien es considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA).

Así como el cantante colombiano “J Balvin” y la dinastía Aguilar, conformada por Pepe, Ángela y Leonardo, quienes tienen una relación muy cercana con la estrella del box mexicana, así como Aneliz Álvarez, esposa de Pepe y madre de sus hijos .

Por otra parte, como parte de los preparativos y festejos previos a la unión religiosa, Fernanda Gómez celebró una lujosa despedida de soltera, de la cual compartió múltiples detalles en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la joven de 24 años publicó algunas fotografías en donde posó frente un muro decorado con cientos de flores blancas y rosas sobre el que destaca la leyenda “A punto ser la señora Álvarez”.

En las instantáneas, Fernanda se mostró sumamente sonriente, enfundada en unos pantalones rosados con corte acampanado y un top blanco con tirantes. Además, llevó su impresionante cabellera rubia hasta la cadera, suelta.

Al festejo, según compartió en redes sociales, asistieron algunos familiares cercanos a ella, así como su hija María Fernanda, quien festejó junto a su madre el enlace matrimonial. Como parte de la celebración, los presentes disfrutaron de un impresionante banquete, adornado con lujosa mantelería y cristalería a juego con el resto de la decoración en rosa y blanco.

En contraste con la apertura que ha demostrado la esposa del “Canelo” a compartir detalles de la celebración, el deportista se ha mantenido sumamente hermético en redes sociales sobre su boda y el festejo que se llevó a cabo el fin de semana pasado a las orillas del mar.

Al respecto, el “Canelo” platicó con el programa Despierta América, en donde destacó que él prefiere mantener el ámbito personal separado de lo que es su profesión pues “es muy personal”.

“Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó en aquella ocasión.

Es por eso que la pareja se mantuvo callada sobre la celebración de su enlace y se reservaron la mayoría de los detalles y preparativos. La secrecía fue tanta, que el festejo por el matrimonio estuvo caracterizado por la confidencialidad de los invitados.

