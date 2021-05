“El Pelotero”: la canción que desató la pelea de Lupillo y Juan Rivera

Los hermanos de Jenni Rivera se enfrentaron por la autoría del corrido "El pelotero" Fotos: Instagram @lupilloriveraofficial/juanriveramusic

A unos días del estreno de Grandes ligas, Juan Rivera declaró que el proyecto estuvo a punto de no salir a la luz porque su hermano Lupillo, no le dio el crédito correspondiente por la autoría del corrido El pelotero, canción que asegura escribió hace 20 años y sobre la cual está basada la colaboración.

El 14 de mayo se lanzó Grandes Ligas, una canción en donde Lupillo Rivera, Snoop Dogg, Santa Fe Klan, B-Real y Alemán se encargaron de fusionar el rap con el regional mexicano. Rápidamente, la canción se posicionó entre el gusto del público. Sin embargo, este éxito estuvo a punto de no ocurrir debido a un enfrentamiento entre los hermanos de Jenni Rivera.

La situación ocurrió a principios de mayo, cuando Juan Rivera se enteró que Lupillo había registrado la canción como suya, por lo que el compositor se vio en la necesidad de defender su autoría. “El tema lo compuse yo. Puse a mi hermano en los créditos porque “Lupe” verdaderamente tenía hambre de triunfar”, dijo en una entrevista para Ventaneando.

Infobae

De acuerdo con el testimonio del cantante estadounidense, en diciembre del año pasado su hermano le llamó para pedirle la autorización para utilizar la letra del corrido que compuso, a lo que accedió contento porque, además, se enteró que el propósito era grabarlo con grandes figuras del rap estadounidense: “Para mí es un halago que una leyenda en el rap como Snoop Dogg y B-Real sean parte de algo que yo críe”.

Sin embargo, meses después su papá Pedro Rivera, titular de la empresa en donde está registrada la canción, se puso en contacto con su abogado para comunicarle que Lupillo no tendría que solicitarle permiso para usar El Pelotero debido a que el “Toro del corrido” la registró bajo su autoría, acto que desconocía Juan.

“Ahí si me dio coraje (...) para empezar, ese registro se tiene que ajustar, se tiene que arreglar, sino voy a parar el tema porque no está bien que un trabajo mío, que un trabajo que me pertenece a mí, no se me dé el crédito debido”, explicó.

"Grandes ligas" se estrenó el pasado viernes 14 de mayo Foto: @lupilloriveraofficial / Instagram - @snoopdogg / Instagram

A partir de ese momento, Juan Rivera tomó cartas en el asunto vía legal, por lo que solicitó que la autoría del tema se dividiera al 50 por ciento con su hermano, arreglo que culminó dos días después, por lo que el tema se estrenó sin ningún retraso.

Juan declaró la letra la compuso a partir de experiencias que le tocó vivir cuando se adentró al mundo del consumo de narcóticos. Aseguró que ese es el principal motivo por el que su hermano, el interprete de El Moreño, no pudo haber escrito la letra, ya que desconoce los términos que se utilizan para describir las sustancias.

“Mi carnal Lupe, gracias a Dios, nunca ha vivido esa vida, la vida que yo he vivido. El consumo de drogas, la venta de drogas e, incluso, hay frases ahí que, tal vez, hasta el día de hoy mi carnal no entiende; frases claves que describen cierta droga o cierta sustancia que, pues si uno no conoce, se le hace difícil describirla”, señaló.

El compositor estadounidense logró recuperar su canción pero dividió la autoría ente él y su hermano (Foto: juanriveramusic/Instagram)

Lupillo Rivera lleva varios años interpretando el corrido, hasta tiene un video en su canal de YouTube de un concierto en donde la cantó. No obstante, Juan Rivera comentó que él nunca ha recibido regalías por la canción debido a que se encuentra registrada en la empresa de su padre y no cree que sea correcto cobrarle.

“Yo jamás me he ganado un centavo de esa canción de regalías, jamás porque están bajo la editora de mi papá y pues cómo voy a cobrarle a mi papá”, dijo.

