Lupillo Rivera se desmarcó del escándalo de Mayeli Alonso, pero causó furor al referirse a Giselle Soto como su “esposa”

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Luego del escándalo que protagonizaron Mayeli Alonso y su novio Jesús Mendoza en Los Cabos, Baja California, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre el conflicto en la terminal aérea mexicana y prefirió desmarcarse de su ex pareja, aunque sorprendió a todos al referirse a Giselle Soto como su esposa.

“El Toro del corrido” se pronunció sobre el problema de la madre de sus hijos en la conferencia que ofreció para promocionar la canción Grandes Ligas, que trabajó al lado de Snoop Dogg, Alemán y Santa Fe Klan.

El cantante de regional mexicano destacó que aunque su ex pareja fue retenida en México, sus hijos se encuentran a salvo en Estados Unidos.

“Quiero dejar bien claro que no tengo absolutamente nada que ver, yo me voy dando cuenta ahorita en la mañana”, dijo en la conferencia virtual.

Infobae

“Estoy acá en un asunto muy personal con mi esposa Giselle y estoy acá de apoyo, nada más. No tengo nada que ver con las cosas personales y esas cosas”, destacó, lo que causó alboroto, ya que se refirió a su pareja como “esposa” a pesar de que ni el compromiso se había anunciado.

Y es que si bien, la pareja se ha consolidado desde hace poco más de un año que se unieron y sí habían dejado abierta la posibilidad de un matrimonio, este último nunca fue confirmado.

Si bien Lupillo Rivera no habló del problema que enfrenta su pareja, Giselle publicó una fotografía para confirmar que sí tiene algunos momentos adversos.

“Gracias por estar a mi lado cuando más te necesito”, escribió la joven de 25 años al lado de una fotografía de su mano junto a la del cantante de regional mexicano.

Lupillo Rivera aprovechó el encuentro con la prensa para hablar de la situación de Lupita Karizma y L’rey: “Yo sé que mis hijos están al 100%, estoy muy contento con mis hijos... pero sí te garantizo que mis hijos están al 100% y con su mejor cuidado”.

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Fue ayer cuando Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, difundió una serie de videos en los que se le ve discutiendo fuertemente con una empleada de la aerolínea Volaris, quien supuestamente no le hizo un cobro y le impidió abordar su vuelo para viajar de un aeropuerto en México hacia Estados Unidos.

La ex protagonista de Rica, famosa y Latina explotó cuando la empleada no la dejó abordar porque no hizo el cobro correspondiente de USD 1,500 y finalmente le cancelaron su vuelo para regresar al país norteamericano, donde radica y tiene establecidos sus negocios.

En dos videos difundidos a través de su cuenta de Instagram, la también cantante respondió entre gritos, palabras altisonantes y empujones a la negativa de abordar su vuelo, e incluso amenazó con quejarse con los supervisores de la aerolínea.

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que ‘sí’ y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, relató a sus 922 mil seguidores.

“Le estuvimos dando la tarjeta a la muchacha, no la agarró y se hizo mensa, y nos canceló, cerró el vuelo y no nos dejó subir”, añadió muy molesta desde sus redes sociales.

Mayeli Alonso difundió un video de su supuesto arresto en Los Cabos

En una segunda grabación, la empresaria mostró el momento en el que interactuó con policías municipales al subirse a un vehículo oficial y el personal de seguridad del aeropuerto que le solicitaron abandonar el aeropuerto.

Finalmente, Mayeli Alonso se subió a la patrulla de la policía municipal, junto con su acompañante, y volvió a relatar su postura ante la situación que había vivido con la empleada de la aerolínea.

A pesar de que Mayeli Alonso sí fue presentada ante las autoridades mexicanas, la madrugada del miércoles informó: “Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación”.

Desde entonces tanto Mayeli como Jesús han dado pocos detalles de su detención, pero aseguraron que ya se encuentran en Estados Unidos.

