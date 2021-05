Claudia de Icaza, la escritora que hizo enfurecer a Luis Miguel, reaccionó a su inclusión en la serie: “No quiero que diga mentiras”

Foto: Archivo / @lmxlm

Luis Miguel, la serie nuevamente causó gran polémica por mostrar datos poco certeros sobre la vida del “Sol de México” y es que en el último episodio vimos al personaje de “Matilde” sobornar al cantante con dar información a la periodista “Cynthia Casas”, que hace referencia a Claudia de Icaza, quien ya reaccionó a lo mostrado en el exitoso proyecto de Netflix.

La biografa no autorizada del intérprete de Hasta que me olvides desmintió haber entablado comunicación con la abuela de Luis Miguel y reprochó que su imagen sea utilizada sin darle la importancia que tiene dentro de la vida del famoso.

“Yo no la conocí, nunca la entrevisté, nunca le pedí nada. Y sí me gustaría informarle al público que soy la biografa no autorizada de Luis Miguel, que Luis Miguel demandó y que vino a confirmar veintitantos años depués que sí habían pasado así las cosas”, declaró en entrevista con Javier Poza.

“Me podría sentir halagada si Luis Miguel planteara con ganas cuál fue nuestro encuentro y el vínculo por el que me quiere poner, porque igual pude pasar de noche y no sacar nada, aunque era bastante trascendental en su vida un juicio de tres años y medio que le ganó”, añadió sobre su aparición en esta segunda entrega de Luis Miguel, la serie.

Claudia de Icaza ha vendido 96.000 copias de su libro

Y es que en esta ocasión, el personaje de “Cynthia Casas” fue sólo mencionado por la abuela “Matilde”, pero hay que recordar que en la primera temporada de esta serie ya había sido mencionada y en la vida real es Claudia de Icaza.

En aquel episodio se le ve cuestionar al “Sol de México” sobre su vida privada e incluso acercarse a Luisito Rey como una amiga cercana de la familia; ahora este personaje volvió a ser retomado para sugerir que el libro Luis Miguel, el gran solitario fue conformado con la interacción entre la abuela del cantante y la periodista.

Sobre esto, la misma comunicadora que se enfrentó en los tribunales con el intérprete dijo: “No quiero que diga mentiras o que de una connotación de la ‘horrorosa periodista’ que se unió con esta señora, que no es así y quería que le contara todo de Marcela porque no la vi y no la conocí”.

Afirmó que Luis Miguel no supo de ella hasta que estrenó el libro no autorizado de la vida del famoso intérprete y por el que la demandó por USD 7 millones.

En 1994 el lanzamiento de Luis Miguel, el gran solitario causó gran revuelo por mostrar varias anécdotas sobre la vida del cantante, pero fue éste el primero en reaccionar y emprender una demanda contra Claudia de Icaza, quien finalmente ganó el proceso que duró más de tres años.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows (Foto: @lmxlm)

“No me pagó, me demandó por 7 millones de dólares, que me pareció una jalada, dime en pesos porque estamos en México. A mí me valía gorro que fueran 7 millones, pero la gente piensa que porque yo gané, él me pagó y la gente no sabe lo terrible que es ese estigma de que le gané el juicio, me hice rica, oportunista”, comentó sobre el proceso que enfrentó en la década de los 90 en entrevista con el programa Hoy.

La escritora también criticó la forma en que ha sido abordada la vida de Luis Miguel en esta serie. “Yo me imagino que Luis Miguel supo de mí cuando salió el libro y vino la demanda y no cuadra (los tiempos), como no han cuadrado las fechas cuando habla de Michelle, que ahí es importante porque todos queríamos saber cómo fue esa historia con Michelle”, resaltó en una conversación con el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

