“Dejen de desearme que termine”: Christian Nodal respondió a quienes critican su noviazgo con Belinda

Ya quedaron atrás los mensajes de "te amo" entre Belinda y Christian Nodal (IG: belindapop / nodal)

La estrella del regional mexicano Christian Nodal envió un mensaje a quienes critican su noviazgo con la cantante y modelo Belinda. Ello después de que hace unas semanas, el intérprete aseguró que la felicidad de su relación le ha costado la inspiración para escribir canciones “dolidas”.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante de Botella tras botella pidió a sus seguidores que dejen de desear que su relación se termine para que pueda regresar a componer éxitos de desamor, como los famosos sencillos Adiós amor y No te contaron mal.

“Dejen de desearme que termine pa’ sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan llore y llore”, expresó el vocal, quien pidió a sus fanáticos que apoyen la relación para evitar un corazón roto: “Mejor oren por su bien pa’ que nunca pase y no se me mate nadie”.

CAPTURA: Twitter/@elnodal

Y es que el cantante originario de Caborca, en Sonora, se encuentra sumamente contento luego de que regresó a España para reunirse con su novia después de una pequeña vacación que hizo a México, para visitar a su madre en el marco de las celebraciones del Día de las Madres.

El día de ayer, Christian publicó un pequeño video del tierno reencuentro y demostró cuánto quiere a su amada novia: “Eres mi hogar. Te amo y te extrañé como loco”, escribió el joven de 22 años para acompañar el video en el que se ve a la coach de La Voz Senior conciliar el sueño en los brazos del cantante.

Este momento representó un gran alivio para Nodal, quien hace unos días expresó que la separación de su pareja le había ocasionado estragos en su ciclo del sueño, ocasionándole un insomnio severo que le quitó el sueño durante más de 100 horas.

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter. Esto provocó las dudas entre sus seguidores y ante sus comentarios, Nodal prefirió explicar por qué durmió tan pocas horas en cerca de cinco días.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, concluyó el cantante, quien recibió diferentes consejos de sus fanáticos, que fueron desde un té hasta la oración.

Con esta demostración de genuino afecto, la pareja acalló los rumores que señalaban que la relación había llegado a su término. Sin embargo, Nodal ha expresado en más de una ocasión los estragos que la relación con Belinda le ha dejado y que le han valido las críticas de los fans.

Con este tuit, el cantante originario de Sonora pidió ayuda a sus fans para poder escribir (Captura: Twitter)

Ejemplo de ello es un Tweet que escribió a mediados de abril en el cual expresó que ya no podía componer canciones “dolidas”: “Nunca había batallado tanto pa’ componer dolidas. Cuéntenme sus historias a ver si sale algo”, pidió el cantante de rancheras a sus fanáticos.

Ante la petición, los seguidores ayudaron al cantante y comenzaron a contarle sus historias de desamor para ayudar a la composición del nuevo álbum de Christian y hasta recibió uno que otro chascarrillo de los internautas: “Carnal, conmigo escribes un álbum completo”, expresó un usuario.

Después de la participación de sus seguidores, el cantante agradeció días después en su cuenta de Instagram con una fotografía en la que recordó que gracias a ellos, el nuevo material discográfico en el que estuvo trabajando.

