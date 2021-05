De Thalía a Christian Nodal: Banda MS reveló algunas de sus próximas colaboraciones

La banda iniciará próximamente su tour (Foto: Captura de pantalla/Youtube On line Música y Espectáculos)

La Banda MS no deja de sorprender a sus seguidores, pues además de anunciar las fechas de su próximo tour “Positivo 2021″, también reveló dos colaboraciones que se perfilan para ser grandes éxitos, ya que cuentan con la interpretación de Christian Nodal y Thalía.

Durante una conferencia de prensa, Alan Ramírez y Walo Silvas y el líder de la banda, Sergio Lizárraga, dieron unos adelantos sobre su próxima producción musical y ahondaron en que Christian Nodal se les adelantó a la sorpresa, pues en días anteriores compartió una historia en sus redes sociales donde daba a conocer su participación con la tan aclamada banda.

“Nosotros siempre nos hemos caracterizado por no forzar las cosas y los duetos nos fueron cayendo poco a poquito y la verdad es que hemos acertado [...] lo de Christian Nodal se supone que era una sorpresa que teníamos, pero él destapó algo. No tenemos mucha información porque el tema a lo mejor saldría en un disco de él, lo que sí tengo la certeza que es un tema impresionante y que va a ser un éxito”, dijeron los integrantes de la banda.

Asimismo, ahondaron en que ese tema los había marcado y añadieron que otra colaboración importante sería con Thalía.

Christian Nodal subió un adelanto de su colaboración con la banda MS(Twitter: @Nodal)

“Thalía de alguna manera siente admiración de la Banda MS y ya de ahí partió todo”, dijo Sergio Lizárraga.

Además ahondó que, cuando le comentó a Alan sobre la posible colaboración con la artista, este se emociono en gran manera. Explicó que primero mostró el tema, envió la idea y a partir de eso fue que se concretó el dueto.

“Yo tuve el privilegio de que me mandara un mensaje, presentándose, me puso que era un gusto conocerla de perdida en instagram y me quedé sin palabras por recibirun ensaje de Thalía, una persona que admiro y respeto mucho. Me dijo que pronto nos íbamos a ver”, externó Alan.

Cabe recordar que apenas a mediados de abril, La Banda MS y Carlos Rivera sorprendieron al público con una colaboración que dejó impactados a todos los espectadores durante la sexta edición de los premios Latin American Music Awards, transmitidos por Telemundo.

Thalía también realizará una canción con la banda MS (Foto: @Thalia / IG)

Con el éxito “No me pidas perdón” en versión acústica, los intérpretes de la banda sinaloense arrasaron con los corazones de los presentes y cantaron con el famoso Carlos Rivera, quien también ha participado en teatro musical.

Este sencillo es parte del nuevo disco Positivo Acústico de la banda liderada por Sergio Lizárraga, el cual se dio a conocer este 15 de abril en todas las plataformas de música y cuenta con varias canciones en acústico y duetos que prometen ser un éxito para los fans de este grupo.

El líder de la Banda MS destacó en la conferencia de prensa que la nueva gira será principalmente en Estados Unidos, pero que también existe una fecha confirmada en México, la cual será el 2 de julio en la Feria de León, Guanajuato.

Los eventos se realizaran con todas las medidas sanitarias correspondientes, debido a la emergencia por COVID-19 que continúa premiando al mundo y se destacó que también estará la opción vía streaming de las presentaciones.

