El radical cambio de look de Ricardo Casares

Este viernes 14 de mayo Ricardo Casares sorprendió a sus compañeros de Venga la Alegría, el conductor se presentó al matutino de Azteca con el cabello totalmente decolorado y un nuevo corte.

“Siempre fue mi sueño en la vida, ir con mi taquero de cabecera y que me dijera: ‘¿Cuántos le sirvo güero?’ me voy a volver güero. No sean duros conmigo, si no les gusta no comenten, si sí les gusta, comenten”, explicó en la emisión respecto a su cambio. Cynthia Rodríguez lo habría acompañado a realizarse este procedimiento.

De acuerdo con el video de su cuenta de Instagram, la decoloración le habría tomado al menos 4 horas a ‘Ricky’, quien compartió las etapas de su transformación. “Así fue el cambio de look gracias a Andres y a Omar! Ya le traía ganas”, escribió en su mensaje para agradecer a sus estilistas.

Ricardo Casares también modificó su vestimenta pues suele usar traje (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

Antes de que su nueva imagen fuera revelada en vivo, Pato Borghetti expresó lo que pensaba de la nueva imagen de su compañero e incluso contó una divertida anécdota sobre su hermano:

“Yo ya lo vi, voy a decir algo, a mi me parece que es impactante, se los tengo que decir, pero a mí me gustó pero me remontó a hace algunos años, en mi juventud, mi hermano se hizo exactamente el mismo cambio, llegó al trabajo donde estábamos en la empresa de mi papá, y cuando llegó, mi papá le dijo: ‘¿en qué fallé como padre?’”.

Dicho recuerdo provocó que los demás conductores se rieran, así que completó: “yo te aplaudo Ricky, eres muy valiente y a mí me gustó en lo personal”.

Tras la euforia y sorpresa de mostrar su cabello rubio, Ricardo confesó que se lo dejaría 6 años y que el motivo verdadero de su cambio era en realidad “la crisis de los 40″, a la cual describió como un dolor intenso similar a tener lava en la cabeza.

Conductores de Venga la Alegría (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

“Yo lo vi cuando llegó y lo único que pensé fue reggaetón - Maluma… puede ser reggaetonero mi Ricky a partir de este día”, comentó Cynthia ante su estilo más urbano.

Anette Cuburu por su lado utilizó un peculiar adjetivo para describirlo y desató un espontáneo coqueteo:

“Ricky, te ves mucho más cachondo”, le dijo a Ricardo, quien continuó la línea de su comentario: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que Anette sabe que… le traigo ganas… no, no es cierto”.

Ante esta broma dos conductores más se sumaron a la broma, Horacio dijo: “esta noche cena Anette” así que Cynthia completó “¡Y con un rubio!”.

Así lucía anteriormente este conductor (Foto: Instagram @ricardocasares)

Además de “la crisis de los 40″, este conductor vive una reciente separación. En febrero de este año Ricardo Casares confirmó su ruptura con la cantante Sol Madrigal, quien fue su pareja durante cuatro años.

Ambos habían publicado en sus redes sociales un mensaje para anunciar su decisión y el 3 de febrero, durante la emisión de Venga la alegría, Ricardo habló con sus compañeros, Flor Rubio y Horacio Villalobos sobre la ruptura:

“Toca hablar a nosotros de la vida de muchas personas, es complicado hablar de la propia. Ayer, como anunciamos Sol y yo, después de casi cuatro años de estar juntos nos llegó el momento de no seguir juntos, de cada uno continuar caminos de forma separada”.

Casares dejó en claro que en su separación no hubo terceras personas y el fin de su romance se dio de manera pacífica. “Sin catorrazos ni cosas oscuras, sin infidelidades”.

